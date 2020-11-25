【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞

▲ 黃建東媽媽是舞林高手。

「跳舞群組」逾百人染疫，當中涉及都是中年或以上女士。黃建東（Derek）的媽媽黃葉慧茵（Diane）也喜歡跳社交舞，同時也是跳舞導師。

年過60的Diane保養得宜，更持英國皇家舞蹈教師協會導師文憑，曾與黃建東一同上《流行經典50年》共舞獲大讚。而一向喜歡開玩笑的東東竟連媽媽也不放過，在個人社交平台發文寫道：

我問阿媽佢靜雞雞收埋咗幾多個小鮮肉陪佢跳舞，

同埋係咪成日去嗰啲 dance club度wet，

佢話佢一次都冇去過，

同埋從來都冇試過有後生仔 dance partner。

佢次次教完跳舞落堂就走冇下文，

我話 what???!!!🤯

阿媽，

你實在太失敗喇...😩😪🤦🏻‍♂️

#黃建東# #DerekWong# #媽媽# #黃葉慧茵# #Diane# #跳舞# #阿婦#

#我幾時先可以大嗌阿媽我不想再努力了#

黃建東這樣寫，可說是兜了個圈用幽默的方式交代媽媽Diane不屬「跳舞群組」，代黃媽報平安。

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▲ 黃母是跳舞高手。（取自facebook）

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孝順仔黃建東

黃建東與媽媽一向感情要好相處如朋友一般，母子常開玩笑。

事實黃建東是考順仔，他曾接受TOPick專訪稱黃媽媽Diane一直喜歡跳舞，可是年青時專心家庭主婦要照顧黃建東兩兄弟，待東東往美國讀大學時，她多了私人時間才開始習舞。

東東受訪時未爆疫情，當時他指媽媽每星期7天都離不開跳舞，既要自己上堂又要去教班，非常忙碌。他有感恩媽媽為家庭付出，一直努力賺錢希望可以為媽媽開舞蹈學校圓夢。

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黃爸爸曾呷醋

跳舞時，男女拍檔不免有身體接觸，黃建東稱最初黃爸爸有點醋意：「後來，在媽媽的生日派對上，爸爸見到媽媽在台上帶領學生跳舞，身體形態各方便也維持得非常好，我看到台下爸爸的眼神，像少男看著女神的傾慕眼神，閃閃發光。」

另外，「跳舞群組」因為女學員平均年齡比男導師平均年齡年長很多受言論，香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋曾在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋，年齡差距的並非因為「不正經」，學員年齡較長，是因為剛到可負擔跳舞學費，而跳舞老師是在「以舞養舞」，以教學賺學費去支持比賽。