【施政報告2020】港府推「躍動港島南計劃」　包括制定海洋公園重生方案及活化珍寶海鮮舫

▲ 「躍動港島南計劃」將制定海洋公園重生方案。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，在社區建設方面，她提出「躍動港島南計劃」，包括制定海洋公園重生方案，以及活化珍寶海鮮舫此歷史悠久的香港地標。

林鄭指出，「躍動港島南計劃」將制定海洋公園重生方案，主力深化及善用海洋公園在教育及保育方面的優勢，並利用其天然景觀及更可有利位置將明年夏天啟用的海上樂園提供多元化的活動。

計劃亦會活化珍寶海鮮舫這個歷史悠久的香港地標，她稱，擁有海鮮房的業主近日已同意無償捐贈海鮮舫給予海洋公園，政府將推動海洋公園及非政府機構協助已非牟利方式，令海鮮舫在香港仔避風塘重新成為南區一個富歷史文化以及旅遊景點旅遊景點。

她續指，香港仔及黃竹坑一帶的文化以及消閑設施，包括香港仔避風塘及海濱長廊、鴨脷洲大街等，讓市民及遊客可以體驗當地的漁村風貌、歷史文化以及生態旅遊；以海洋公園為核心開拓，連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，並研究擴大香港仔避風塘範圍增加船隻停泊區，並提供更加多的登岸設施。

另外，當局亦會研究在石澳石礦場，以公私營合作方式，發展水上運動中心，為運動員及愛好水上活動的人士提供先進訓練設施；透過政府的活化工廈政策加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝，為各新興行業及文化藝術提供更多營運空間。

當局會參考「起動九龍東」計劃的成功經驗，將在發展局內成立跨專業團隊，與持份者互動合作，統籌及落實「躍動港島南」的各個項目。

此外，當局正積極推展多項新鐵路項目，港鐵公司正就東涌線延線及屯門南延線展開詳細規劃及設計工作，為配合重建華富邨和「躍動港島南」發展，港鐵公司將於本年年底向政府提交南港島線（西段）項目的建議書，有關部門會隨即進行研究，適時推展項目。

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記者：郭詩詩