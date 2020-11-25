【施政報告2020】港府8招打造南區成消閒玩樂處　制定海洋公園重生方案活化珍寶海鮮舫

▲ 「躍動港島南計劃」包括活化香港地標--珍寶海鮮舫。湯炳強攝

特首林鄭月娥今天（25日）發表《施政報告》，在社區建設方面，她提出「躍動港島南計劃」，包括制定海洋公園重生方案，以及活化珍寶海鮮舫此歷史悠久的香港地標。消息人士指，下月便會開展計劃，當局將在發展局內成立跨專業團隊，統籌及落實各個項目。

《施政報告》提及，「躍動港島南計劃」將制定海洋公園重生方案，主力深化及善用海洋公園在教育及保育方面的優勢，並利用其天然景觀；更透露海洋公園水上樂園將於明年夏天啟用，屆時料可提供多元化的活動。

政府消息人士表示，海洋公園的重生方案將於今年底至明年初向公眾交代，包括當中的財務安排。被問及政府會否需要再注資公園，消息人士指，目前難以確實，但不希望為公園帶來額外的財務負擔。

▲ 「躍動港島南計劃」將制定海洋公園重生方案。（資料圖片）

消息人士續稱，由於「躍動港島南計劃」的構思變相將海洋公園的營運範圍擴大，故日後不排除會修改《海洋公園公司條例》，擴大園方的管理範疇及功能，強調修例及規劃可以同步進行，希望能「盡快」進行。

消息人士說，海洋公園水上樂園開幕後，需額外收費，料會聘用過百人手。

「躍動港島南計劃」亦會活化珍寶海鮮舫這個歷史悠久的香港地標，《施政報告》指，海鮮舫的業主近日已同意無償捐贈海鮮舫給予海洋公園，政府將推動海洋公園及非政府機構協助已非牟利方式，令海鮮舫在香港仔避風塘重新成為南區一個富歷史文化以及旅遊景點旅遊景點。

消息人士解釋，有關安排由政府、海鮮舫業主及海洋公園多方促成，相信可滿足社會需求，強調海鮮舫日後會以自負盈虧的方法保育，例如像大澳文物博物館及PMQ的形式協作，但未定下海鮮舫日後的用途及營運模式。

《施政報告》續指，提升香港仔及黃竹坑一帶的文化以及消閒設施，包括香港仔避風塘及海濱長廊、鴨脷洲大街等，讓市民及遊客可以體驗當地的漁村風貌、歷史文化以及生態旅遊；以海洋公園為核心開拓，連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，並研究擴大香港仔避風塘範圍增加船隻停泊區，並提供更加多的登岸設施。

消息人士指，海濱長廊長1公里，連接香港仔及黃竹坑，亦會美化鴨脷洲大街的行人環境，避風塘則擬增建登岸階級等。

消息人士期望，「躍動港島南計劃」可利用海洋公園為南區中心點，發揮包纜南區的旅遊路線。

▲ 劉鳴煒表示，期待為推動及落實計劃出一分力。（劉鳴煒Instagram「opcdiaries」截圖）

海洋公園主席劉鳴煒在Instagram帖文，表示《施政報告》有關海洋公園，黃竹坑，香港仔及珍寶海鮮舫的措施，對所有人來說都是雙贏的，他衷心期待為推動及落實出一分力。

劉鳴煒說：

讓我們一起Make Aberdeen Great Again!! 香港仔，是這個我們稱作「家」的城市之起點。其深厚的文化底蘊，值得香港及世界各地來尋古探勝。加上一點心思及眷注，南區，它的居民，商圈，及旅遊業均可欣欣向榮地步向未來。

另外，《施政報告》表示，當局會研究在石澳石礦場，以公私營合作方式，發展水上運動中心，為運動員及愛好水上活動的人士提供先進訓練設施；透過政府的活化工廈政策加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝，為各新興行業及文化藝術提供更多營運空間。

消息人士說，黃竹坑有50多幢工廈，有逾20幢已進行活化，餘下工廈有8成業權較分散，將會接觸相關業主洽談。

《施政報告》亦言，會研究有否重建或整合區內現有「政府、機構或社區」用地或設施的空間，以推動「一地多用」；及善用黃竹坑站上蓋大型發展項目兩年後入伙的契機，採取「地方營造」的手法，美化公共空間和市容，並透過小型工程，提升黃竹坑商貿區及附近海濱地區的行人暢達性，以及改善深灣道及布廠灣一帶的步行環境。

此外，當局正積極推展多項新鐵路項目，港鐵公司正就東涌線延線及屯門南延線展開詳細規劃及設計工作，為配合重建華富邨和「躍動港島南」發展，港鐵公司將於本年年底向政府提交南港島線（西段）項目的建議書，有關部門會隨即進行研究，適時推展項目。

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記者：陳曉瑩﹑郭詩詩