【嫁女定賣女】女家獅子開大口索16.8萬禮金　月入2萬港男愁爆︰女友話家鄉30萬起跳

▲ 一名港男準備與女友結婚，女家禮金開價16.8萬，超出他5位數的預算。

結婚原本是兩個人的事，不過籌辦婚禮的過程中不免牽涉到兩家人。近日一名港男在網上討論區指，與女友已到談婚論嫁階段，不過女家禮金開價16.8萬，超出他5位數的預算，女友更稱「家鄉30萬起跳」，令月入約2萬的港男苦惱該怎麼辦。

禮金超出5位數預算

該名港男周日（22日）於「香港討論區」以「禮金要十幾萬」為題發文，表示與女友拍拖一年，並已經向她求婚，只差雙方家長見面。原本兩家人約好吃飯見面，女友亦預告飯局上會傾到禮金問題，而未來外父外母禮金開價16.8萬，令港男「打咗個突」。他表示︰

本來想攞個意頭，$38,888或$68,888……

女家要求16.8萬超出他的預算，他跟女友表明情況，對方取消吃飯見面，並促他與父母商量，又指他「無誠意傾」，令她難以向父母交代。港男續指︰

女友話佢家鄉$168,000已經好少，佢哋嗰邊都係30-50萬起跳。

女友豪言200幾萬不多

港男問網民「其實係咪我唔啱」，並補充自己月入2.1萬左右。他留言回應網民時提及，「屋企裝修、婚禮、家電全部都新買，仲有就係新買嘅屋仲供緊」，坦言負擔重。

他表示並非不捨得給10多萬禮金，只是覺得女友金錢觀念重，透露女友早前的說話︰

佢之前講咗一句，你工作咗咁耐，身上應該有200幾萬，200幾萬喺我眼中唔係好多咋。

網民︰父母獅子大開口

網民紛紛給予意見，有網民批評女友的父母「賣女」、「獅子大開口」，有感港男「被人當水魚」。有網民認為港男與女友拍拖僅一年，時間似乎太短，亦太快結婚，建議他想清楚是否與女友結婚，因為「結到婚都未必好」、「一開始都咁計較錢，就算結咗都有排嘈」。

此外，有網民認為父母養育女兒二十多年，現在禮金16.8萬算是「 計平咗」，也有人指「如果有呢筆錢就俾啦！無謂搞到大家有條刺」，亦有網民提出「16 萬唔貴，屋企裝修、家電將就吓」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳