【上呼吸道感染】與4歲患病表哥玩耍10分鐘　2歲半男童發燒3日咳到嘔

▲ 2歲半男童被患病表哥感染，發燒3日咳到嘔。

踏入秋冬季節，新冠肺炎疫情再度肆虐，加上是流感高峰季，不少學童都出現上呼吸道感染徵狀，部分學校更需要停課消毒。有台灣兒科醫生亦分享，近日門診遇到不少兒童感染呼吸道合胞病毒（RSV）的病例，幼兒不斷反覆發燒，甚至咳到嘔，提醒0至6歲幼兒家長多加注意。

男童發燒3日咳到嘔

台灣兒科醫生陳鉉煒近日在facebook專頁「陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所」分享門診病例，有一名2歲10個月大的男童，反覆發燒整整3日，不但流鼻水和鼻塞致難以入睡，更強烈咳嗽至嘔吐，經RSV快篩呈陽性反應。醫生追蹤男童的接觸史，發現男童發病前數天曾與4歲表哥玩了10分鐘，表哥亦確診RSV，目前住院治療中。

同一天內，陳鉉煒有另一名1歲11個月大的女童病人，連續5日不斷發燒和嘔吐，原以為是腸胃型感冒，不料3天前又出現咳嗽、流鼻水等症狀，愈咳愈嚴重，同樣確診是RSV陽性。

潛伏期2至5日

陳鉉煒指出，RSV屬於副黏液病毒的肺炎病毒，經由飛沫傳播，潛伏期約2至5日。嬰兒及2歲以下的幼童，病毒會入侵鼻腔，到達鼻咽，再往下感染細支氣管纖毛細胞，造成嚴重的下呼吸道感染，

呼吸道分泌有很多黏稠痰液，所以小朋友咳得很厲害。高達20至30%幼兒患者會形成中耳炎、細支氣管炎和肺炎等。

台灣疾管署指出，近日幼童類流感的就診人次高於其他年齡層，11月15至21日，0至6歲的RSV病毒陽性患者高達317人。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫生蘇家彬指出，RSV病毒在各年齡層都可能發生，但2歲以下幼兒族群特別容易造成嚴重疾病，甚至變成支氣管炎，可能需住院治療。他建議，幼兒若出現呼吸道症狀務必盡快求診，若生病盡量不要到幼兒園或托嬰機構，以免引發群聚感染。

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責任編輯：王明芳