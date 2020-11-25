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【人間有愛】祖雲達斯高層捐假期予專賣店員工　避免裁員

職場 12:15 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

祖雲達斯日前發出聲明，指球會希望能保證所有員工在被逼休假時，都可得到全額薪酬。因此球會所有經理級別的員工，目前已決定將自己大部份的剩餘假期捐贈予基層員工。

新冠肺炎疫情蔓延全球，足球聯賽被迫停擺，所有球會都面臨財政危機，基層員工也遭受波及。

而早前確診的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）所屬的祖雲達斯也不例外，在新冠病毒疫情影響下，祖雲達斯在都靈及米蘭的專賣店都被逼暫停營業，不少員工都未能上班，人工大受損失。

有見及此，祖雲達斯日前發出聲明，指盼球會各個級別的員工都能團結一致，避免任何員工因收入而生活受影響，因此已提出一項創新解決方案，並稱為「Banca Ferie Solidali」。聲明又提到，為避免裁員，球會希望能保證所有員工在被逼休假時，都可得到全額薪酬。因此球會所有經理級別的員工，目前已決定將自己大部份的剩餘假期捐贈予基層員工。

事實上，早於今年年初時，祖雲達斯與球員及教練沙利就已達成協議，願意放棄三月至六月四個月薪金，其中C朗拿度最終願意放棄近1000萬歐元（約9204萬港元）薪金，與球會共度時艱，共為球會節省9000萬歐元（約8.28億港元）新酬開支。

除了祖雲達斯外，巴塞隆拿隊長美斯（Lionel Messi）日前早前也曾證實，一隊球員自願減薪七成，盡力幫助球隊職員得到100%薪酬，讓魯營的職員保住「飯碗」。巴塞隆拿亦發出官方聲明指，除了球員外，巴塞的董事會成員以及其他項目的運動員，包括「大部分」男籃球員，都同意在西班牙全國緊急狀態期間減薪，確保非運動員的職員繼續得到全份薪酬。

責任編輯：曾曉汶

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