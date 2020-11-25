【施政報告2020】本屆政府不會放棄「明日大嶼」工作　林鄭月娥：積極探討創新融資方案

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特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她指，「明日大嶼願景」已在社會醞釀討論接近10年，不應再曠日持久，雖然研究項目已於去年5月獲立法會工務小組支持，但至今仍未能取得撥款。她強調，為了香港的未來，本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」的工作，會努力爭取盡快開展有關研究，承諾在研究過程中，政府會繼續聆聽各方意見，並積極探討創新的融資方案。

林鄭月娥指，「明日大嶼願景」規模最大、可提供的土地最多，目前申請撥款的是涉及1,000公頃填海及相關策略性交通基建的中部水域人工島研究。她稱，「明日大嶼願景」涉及的中部水域人工島填海有多方面好處，包括開發新的土地、增加以7成公營房屋為比例的房屋供應、通過連結港島、北大嶼山以至屯門沿海地帶的道路和鐵路，完善香港整體交通網絡及解決新界西北交通擠塞、建設近零碳排放的宜居社區、提升北大嶼山的商業發展潛力，以及吸納本港建築填料而避免了運往境外填海的環境問題。

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記者：陳子謙