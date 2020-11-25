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【施政報告2020】政府為旅遊業界推近6億元額外紓困措施　開拓本地文化及綠色旅遊資源

社會 12:19 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

新一份《施政報告》提及為旅遊業額外推出涉及6億元的紓困措施。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，她表示，旅遊業是香港四大支柱行業之一，從業員人數接近26萬人，惟自從2019年下半年起旅遊業受到連番打擊，鑑於旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府將為業界推出額外紓困措施。

她指出，相關措施總承擔額接近6億元，會惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。

待疫情緩和，政府會開拓更多本地文化及綠色旅遊資源，以重振旅遊業，以期擴闊海內外客源，以為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。持續的疫情將改變全球旅遊局面，香港旅遊發展局正趁機審視香港的旅遊定位，以迎對未來挑戰。

此外，林鄭月娥稱將於在稍後訪京時，爭取文化及旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，及提升旅遊業質素。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

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責任編輯：馮琪雅

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