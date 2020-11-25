【施政報告2020】政府6億元額外支援旅遊業界　開拓本地文化及綠色旅遊資源

▲ 新一份《施政報告》提及為旅遊業額外推出涉及6億元的紓困措施。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，她表示，旅遊業是香港四大支柱行業之一，從業員人數接近26萬人，惟自從2019年下半年起旅遊業受到連番打擊，鑑於旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府將為業界推出6億元額外紓困資助，預計可惠及約1,700間持牌旅行社及3萬名從業員。據悉最快本星期公布發放安排。

林鄭月娥指出，相關措施總承擔額接近6億元，會惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。

額外支援項目包括：

向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，僱用10名或以下職員的旅行代理商將會獲得劃一10萬元津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，其津貼金額直接與其職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員1萬元津貼為計算基準。

向每名旅行代理商職員及主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊發放一次過1.5萬元津貼，預計可惠及約1.9萬名從業員。

向每名以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機發放一次過6,700元津貼，預計可惠及約3,400名司機。

待疫情緩和，政府會開拓更多本地文化及綠色旅遊資源，以重振旅遊業，以期擴闊海內外客源，以為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。持續的疫情將改變全球旅遊局面，香港旅遊發展局正趁機審視香港的旅遊定位，以迎對未來挑戰。

此外，林鄭月娥稱將於在稍後訪京時，爭取文化及旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，及提升旅遊業質素。消息人士稱，過往已推出144小時「免簽」安排﹑「一程多站」等推廣，舉例未來兩地旅遊合作可涵蓋出入境便利範疇。

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記者：陳曉瑩﹑馮琪雅