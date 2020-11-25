【大學保安員】大學生讚保安是筍工　工作量不多月入1.5萬：返工日日好開心

▲ 大學畢業生讚保安是筍工，工作量不多但月入有1.5萬。

職業無分貴賤，最緊要自己做得開心。一名擁有大學學位的網民在連登發文，表示已做了保安員幾年，大讚做保安工作量不多，薪金亦不錯，認為是一份「筍工」！

網民大讚保安員是「筍工」

網民「26歲先黎讀書」在連登討論區以「真心唔明做保安有咩問題」為題發文。他表示自己曾做過幾年保安，近日開始重操故業，但不明白為什麼其他人對做保安有偏見。他認為做保安「性價比高」，現時上班9個小時，人工有1.5萬，每日巡樓2次，每次巡30層樓左右。

他分享平日上班要做的只有巡樓，然後就落下層。快的話半小時就行完，如果看著影片慢慢行就需要一個小時左右。如果留意到特定層樓有問題，他只需要通知當值主管便可以繼續睇片、聽歌。他認為：

論人工15k算係唔錯，工作量又唔多，行下就完，之後做自已嘢沒人理。

對比起較為辛苦的工作，如侍應、快餐店店員之類，他認為保安員工作「簡直係筍」。他目前都不會想再找其他工，反正人工都是差不多，就無謂辛苦。

以前返工日日呻，呻做嘢多出糧小，做到狗咁搵得萬零蚊。而家返工日日好得閒好開心，做到自己嘢又逗到人工。

每日返兩份工月入3.5萬

樓主星期一至五還有一份文員工作，月入2萬，換言之一個月共有3.5萬收入。他表示平時返完保安夜更，換件衫就回到辦公室，6點收工就回家睡3至4小時再去做保安。

保安員工作每星期有一天例假，通常選擇閒日星期三。他以前曾有一份月入3萬的工作，但發夢都記著工作上的事情，壓力大到想自殺，現時「返工就返工，放工就放工」，更可利用上班時間看書、進修，增值自己。

帖文引起不少網民回應，有人認為以樓主大學畢業，應該可以找到更好的工作，不但認為以這份人工並不值得自豪，又指保安無前景。

但亦有網民表示準備移民，打算最後幾個月做保安，每天帶著iPad去開工，「日日玩訓食收工做gym一定好爽」。有人指近日都建議失業的朋友先做保安，「起碼人工唔會餓死先」。

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責任編輯︰陳珈希