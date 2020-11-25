  • 26°C
香港時間 : 20201125日 (週三) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學保安員】大學生讚保安是筍工　工作量不多月入1.5萬：返工日日好開心

休閒消費 12:58 2020/11/25

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

大學畢業生讚保安是筍工，工作量不多但月入有1.5萬。

職業無分貴賤，最緊要自己做得開心。一名擁有大學學位的網民在連登發文，表示已做了保安員幾年，大讚做保安工作量不多，薪金亦不錯，認為是一份「筍工」！

網民大讚保安員是「筍工」

網民「26歲先黎讀書」在連登討論區以「真心唔明做保安有咩問題」為題發文。他表示自己曾做過幾年保安，近日開始重操故業，但不明白為什麼其他人對做保安有偏見。他認為做保安「性價比高」，現時上班9個小時，人工有1.5萬，每日巡樓2次，每次巡30層樓左右。

他分享平日上班要做的只有巡樓，然後就落下層。快的話半小時就行完，如果看著影片慢慢行就需要一個小時左右。如果留意到特定層樓有問題，他只需要通知當值主管便可以繼續睇片、聽歌。他認為：

論人工15k算係唔錯，工作量又唔多，行下就完，之後做自已嘢沒人理。

對比起較為辛苦的工作，如侍應、快餐店店員之類，他認為保安員工作「簡直係筍」。他目前都不會想再找其他工，反正人工都是差不多，就無謂辛苦。

以前返工日日呻，呻做嘢多出糧小，做到狗咁搵得萬零蚊。而家返工日日好得閒好開心，做到自己嘢又逗到人工。

每日返兩份工月入3.5萬

樓主星期一至五還有一份文員工作，月入2萬，換言之一個月共有3.5萬收入。他表示平時返完保安夜更，換件衫就回到辦公室，6點收工就回家睡3至4小時再去做保安。

保安員工作每星期有一天例假，通常選擇閒日星期三。他以前曾有一份月入3萬的工作，但發夢都記著工作上的事情，壓力大到想自殺，現時「返工就返工，放工就放工」，更可利用上班時間看書、進修，增值自己。

帖文引起不少網民回應，有人認為以樓主大學畢業，應該可以找到更好的工作，不但認為以這份人工並不值得自豪，又指保安無前景。

但亦有網民表示準備移民，打算最後幾個月做保安，每天帶著iPad去開工，「日日玩訓食收工做gym一定好爽」。有人指近日都建議失業的朋友先做保安，「起碼人工唔會餓死先」。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【畢業生悲歌】中大生數學畢業做保安員　師弟嘆讀數及語文哲學難搵工
11:39 2020/08/09
【畢業生悲歌】中大生數學畢業做保安員　師弟嘆讀數及語文哲學難搵工
【百業艱難】機組人員放無薪假兼職保安維生 資深空姐：馬死落地行
11:17 2020/08/24
【百業艱難】機組人員放無薪假兼職保安維生 資深空姐：馬死落地行
【公屋出身】貧窮父母7大問題下一代難翻身　網民籲港女勿與公屋仔拍拖︰無將來
14:25 2020/09/15
【公屋出身】貧窮父母7大問題下一代難翻身　網民籲港女勿與公屋仔拍拖︰無將來
連登討論區 網絡熱話 失業 壓力 保安

最高瀏覽

【納米工人床】一家四口與外傭住600呎屋　女兒房劏「房中房」工人床勁窄似坐監【多圖】
13:59 2020/11/24
【納米工人床】一家四口與外傭住600呎屋　女兒房劏「房中房」工人床勁窄似坐監【多圖】
【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
00:41 2020/11/24
【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測
19:21 2020/11/24
【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測