【審計報告】旅發局大型活動開支增認知度反跌　全年活動無逐一匯報開支

▲ 旅發局過去5年舉辦的部分大型活動，旅客參與比例偏低，惟相關推廣宣傳開支大增。（資料圖片）

審計署今日（25日）發表新一份審計報告，審視旅遊發展局過去5年舉辦的大型活動，部分活動的旅客參與比例偏低、旅客對部分活動的認知度持續減少，如2018/19年度「香港美酒佳餚巡禮」所耗開支仍上升近6成，同年度舉辦的9項大型活動，更全數沒有逐一匯報實際開支，審計署又批評去年舉辦的除夕大抽獎活動發生無法登入網站等多項大問題，認為旅發局需從中汲取教訓，以免日後重蹈覆轍。

新一份審計報告有兩份篇章分別審視旅發局的管治及推廣旅遊的工作。報告指出，就2014/15至2018/19年度期間完結的大型活動而言，部分活動的旅客參與比例偏低，例如在2017/18年度，「香港電競音樂節」的旅客參與比例為9%，2018/19年度的有關比例為7%；2014/15年度的「香港美酒佳餚巡禮」旅客參與比例為8.5%，2015/16及2016/17年度的相關比例為8%，2017/18及2018/19年均為11%。

報告又指，旅客對部分活動的認知度亦持續減少，儘管旅發局將美酒佳餚巡禮的市場推廣和宣傳開支，由2017/18年度的1,230萬元，增加59%至2018/19年度的1,950萬元，但期內該活動的認知度卻由33%減至28%。

此外，對「香港龍舟嘉年華」的認知度雖由2014/15年度的58%，增至2015/16年度75%的最高水平，但在2018／19年度減至37%；對「新春國際匯演之夜」的認知度亦由2014/15年度的41%，減至2018/19年度的29%。

旅發局現採用11項業積指標來衡量其大型活動成效，審計署發現，2018/19年度完結的9項大型活動，旅發局並無就該等活動逐一向產品及活動委員會匯報實際開支，僅就其中1項活動匯報其認知度表現。

此外，旅發局在2019/20「香港除夕倒數」活動取消煙花匯演，改為舉行網上倒數和大抽獎，但很多參加者無法登入活動網站、未能收到驗證碼電郵，活動網站更遭網絡安全服務供應商列入黑名單。

審計報告指，籌辦是次大抽獎的時間十分緊迫，從2019年12月2日着手構思，到12月31日舉行活動當日，前後不足一個月時間，期間於12月13日，旅發局因時間緊迫而採用「單一投標」方式，僅邀請1家供應商投標成為活動統籌公司。

旅發局事後委聘的顧問於今年5月完成檢討，提出13項建議，指出一般應由活動統籌公司處理、是次活動的供應商卻未能有效執行的事宜等。審計署認為，旅發局需從中汲取經驗，以免日後舉辦其他活動時重蹈覆轍。

旅發局回應指，大型活動是香港宣傳旅遊吸引力的主要平台，每項活動的舉辦時間、規模及地點不盡相同，解釋2018/19年度美酒佳餚巡禮的開支增加，主要因為當年為活動十周年，因此舉辦規模較大，而當年的贊助或門票等其他收入亦有上升；發言人強調非常重視審計署於兩份報告內所作的建議，並正積極跟進合共38個項目。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅