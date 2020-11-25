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【自私港媽】不戴口罩集體影幼稚園畢業相　港媽趕走人強霸濕地公園大草地

親子 13:36 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有港爸港媽帶仔女霸佔濕地公園的草地影畢業相，全程沒有戴口罩。

本港新冠肺炎疫情反彈，幼稚園及小學亦爆發上呼吸道感染，全港幼稚園及幼兒中心需暫停面授課堂至12月6日，但有家長仍帶仔女到天水圍濕地公園集體影畢業相，全部人沒戴口罩，更將其他家長和小朋友趕走。

有被趕走的港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指某假日下午約3時，帶小朋友到濕地公園玩，打算先到入口旁邊的大草地奔跑「放電」，卻見到一班身穿校服的幼稚園畢業生，正在草地中間靠右位置吹泡泡影畢業相，有父母陪伴。

當港媽的小朋友走上去時，被其中一位媽媽揮手示意禁止走近，「叫佢行返落去」，但港媽見小朋友根本無走近影相位置，而且草地很大，也是公眾地方，於是港媽上前了解詢問︰「點解我小朋友唔可以上去？」

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港媽被幼稚園生的父母一人一句趕走，首先一名媽媽說︰「你見唔到我哋影緊畢業相？」港媽不服反駁︰「咁大片草地你哋霸晒？呢度唔係私人地方喎！而且佢又唔係行去你影相果邊。」竟遭神回︰

佢哋會周圍跑㗎嘛，你咁樣會阻住我哋！

其後一名惡男大聲高呼︰「叫你哋走呀！」港媽指當時全部大人和小朋友都沒有戴口罩，她不想生事，就帶小朋友回頭，走落濕地公園入場玩。

濕地公園關門後，港媽帶小朋友離開時，在入口售賣處附近，又見到那班幼稚園畢業生和父母們，繼續全部不戴口罩。港媽今次沒有理會，終於可帶小朋友行上草地眺望風景。

同場加映︰3款增加抵抗力湯水

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惡爸不戴口罩罵小朋友

可是回程返落去時，小朋友經過正在跑跳的幼稚園生時問道︰「點解你哋唔戴口罩嘅？」其中一名沒戴口罩的惡爸竟口出狂言︰「關你屁事！」令港媽感到極之不滿，批評這班家長的質素差劣，明白為何幼稚園爆發上呼吸道感染如此嚴重。

上呼吸道感染加肺炎咁嚴重都唔戴口罩，一個病就即刻惹開晒啦！希望各位港媽港爸有少少責任心，影相時唔戴我明，但影完相就麻煩戴返個口罩啦！你哋咁搞法，一傳十，十傳百，停課只會沒完沒了囉！

帖文一出，網民紛紛批評幼稚園生的家長自私，「咁巴閉自己book場影呀」；有人認為他們沒帶口罩及違反限聚令，港媽應通知管理員或報警解決事件。

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責任編輯︰林綺玲

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