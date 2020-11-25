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【LINE FRIENDS】全球首個感恩節網上直播派對　參加即獲7大驚喜限定禮盒包【內附連結】

休閒消費 12:46 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

全球首個《LINE FRIENDS感恩節派對 – ICBC（ASIA）全力支持》將於明日舉行，凡參加即可獲得限定派對禮盒一個。（Six Degrees Events提供）

來到11月尾，又是時候迎接感恩節！LINE FRIENDS今年特意於感恩節舉辦網上直播派對，與全球粉絲們共度這個溫馨的節日。縱使最近疫情反彈，粉絲們亦可安坐家中參與網上派對，與可愛角色共度專屬派對！

限定禮盒藏7大驚喜　當日更可參加有獎遊戲

參加派對當然少不了禮物啦！今次參加《LINE FRIENDS感恩節派對 – ICBC（ASIA）全力支持》的朋友，即可獲得限定派對禮盒，內藏7大驚喜禮物，極具收藏價值！其中最吸睛的莫過於閃閃發光的星空投影燈，留在家中都可打造充滿BROWN & FRIENDS的空間，超級靚！

除此之外，每個「LINE FRIENDS感恩節派對禮盒」內更有專屬號碼，讓粉絲們於感恩派對當晚（11月26日）的直播時段內參與網上派對的有獎互動遊戲，當日更有星級粉絲MIRROR成員Anson江熚生、Anson Lo盧瀚霆都會出席派對，生粉、神徒們切勿錯過啦！

「LINE FRIENDS感恩節派對禮盒」包括:

1.限定派對星空投影燈乙盞

2.限定派對彩旗乙組（一組八款）

3.限定感恩祝福留言板乙塊

4.限定明信片套裝乙套（一套四款）

5.限定BROWN與CONY專屬氣味香氛卡套裝乙套（一套兩款）

6.限定感恩禮盒乙個

7.網上派對互動遊戲專屬號碼

即睇Cute爆禮盒驚喜：

  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）
  • （Six Degrees Events提供）

全球首個《LINE FRIENDS感恩節派對 – ICBCASIA）全力支持》線上直播派對：

日期：11月26日

時間：9pm至10pm

價錢：$399／位（包限定「LINE FRIENDS感恩節派對禮盒」一份)

*每人每次限購活動名額4份

報名網址：請按此

記者：Panda

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