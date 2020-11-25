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【房屋政策】綠置居料推鑽石山盤2,100伙押後明年5月推售　市建局煥然懿居毗鄰增建首置盤

社會 12:42 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

鑽石山正在動工的2,100伙公屋，據悉將改為綠置居推售，押後到明年5月推出。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，在本地住屋政策方面，因應去年推售的綠置居仍處揀樓程序，影響下一期綠置居推售日程及規模。林鄭宣布，原定今年底推售約4,700個單位將押後到明年分期出售，當中首批約2,100個單位預計於明年5月推出。

即睇下期綠置居或選址鑽石山詳情：

    點擊圖片放大
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繼今期居屋推售鑽石山啟翔苑後，據了解房委會計劃推售毗鄰公屋項目，即鑽石山第二期2,100伙，消息指很大機會成為下期綠置居的供應來源之一。至於約700伙「租置公屋」貨尾單位，料低至市值一五折出售，也會與下一期「綠置居」一併推售。

至於市建局正積極履行新任務，在其重建項目中，提供更多「首置」單位。市建局已決定將「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位。

另外，林鄭宣布政府已覓得330公頃土地，主要來自東涌、古洞北╱粉嶺北、洪水橋等新發展區的農地和棕地，興建31.6萬個公營房屋單位，滿足《長遠房屋策略》未來十年的公營房屋單位需求。詳情即睇：【下一頁】

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記者：吳卓峰

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