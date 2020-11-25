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【如廁限時】智能公廁如廁逾15分鐘自動報警　網民：緊張到痾唔出

健康 15:49 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

上海一個智能公廁設置自動報警系統，如廁超過15分鐘會自動響警報。

如廁時安心、舒服也很重要，不過上海一個智能公廁設置自動報警系統，原意是保障長者安全，減少意外，事實上卻令不少人感到尷尬，並引起熱議，登上熱話搜尋榜。

澎湃新聞報道，上海閔行區顓橋鎮鑫都路水文化公園最近投入運作，當如廁時間超過15分鐘，或是如廁者發生意外，自動響警報，通知當值清潔員，以提供協助。廁所外面更設有電子屏幕，顯示每位如廁者的使用時間。同時，每個廁格內也安裝清潔員手動報警系統，只要按下按鈕，就可通報清潔員。

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該公廁的工作人員表示，常有長者獨自去廁所，他們曾「因如廁時間長，腿腳麻木，站不起來」。有了智能報警系統，如廁者有需要時，只要按下報警按鈕，就可通知清潔員，以提供協助。

近日「會喊救命的廁所」這幾個字登上微博搜尋榜。有網民坦言：「一想到15分鐘後會響，就緊張得拉不出來」，有人直言：「我拉屎可以拉半小時」。另有人表示，若如廁時便秘，這系統會令人很難受。

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責任編輯：羅嘉欣

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