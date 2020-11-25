【新冠疫苗】全球新冠疫苗研發成果一覽　比較牛津、輝瑞及Moderna疫苗差異

▲ 一圖比較3大廠疫苗差異。

全球新冠肺炎疫情持續，新冠疫苗進展備受關注。目前，美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna、牛津與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）研發的新冠疫苗均各自宣佈疫苗有效率，其中牛津疫苗防護率雖比另外2家較低，但價錢較便宜。到底這些疫苗有什麼差異？

據《BBC》報道，牛津疫苗經2萬名志願者測試，結果顯示接種兩劑全劑疫苗防護率為62%。但若接種半劑後，再接種全劑，防護率可高達90%，可令整體防護率升至70%。牛津疫苗研究人員表示，以疫苗整體防護率為70%計算，仍比一般季節性感冒的疫苗防護率更高。

至於輝瑞（Pfizer）及Moderna的防護率均為95%。

比較疫苗差異

雖然牛津疫苗防護率數字比輝瑞及Moderna低，或會令人失望，但其定價較便宜，反映不同疫苗有各自的優勢。

劑量 防護率 儲存 定價 輝瑞 2劑 95% -70°C $155 Moderna 2劑 95% -20°C（存達半年） $258 牛津大學及阿斯利康 2劑 62-90% 常規雪櫃溫度 $31 Sputnik V 2劑 95% 常規雪櫃溫度 $156

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牛津疫苗的優勢主要在於價格便宜，而且可在常規雪櫃溫度（攝氏2至8度之間）儲存，即意味疫苗較易運送世界每個角落，助應付疫情。

而輝瑞、Moderna的疫苗則保護率較高。不過，輝瑞疫苗須在-70°C的環境下儲存，注射前還要和另外一種溶液混合。而Moderna在-20°C環境下可保存半年，常規雪櫃溫度下（攝氏2至8度之間）可保存最多30日，在室溫下能保存12小時。這意味疫苗運送將帶來挑戰。

定價方面，輝瑞疫苗價格約15英鎊，Moderna疫苗約25英鎊。輝瑞表示，只要新冠病毒疫情不退，就不會靠新冠疫苗賺錢。而牛津疫苗的生產合作伙伴阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）則表示，不會靠疫苗賺錢，疫苗可提供給任何國家使用，會以成本價發售。

至於俄羅斯研發的Sputnik V2疫苗，當局稱經第2次中期分析結果，防護率達95%。俄羅斯衛生部等發聲明指，結果是基於接受第一劑注射42日後的初步數據。據Sputnik V2官方Twitter帖文，接受2劑Sputnik V2疫苗在國際市場的價格約20美元（約156港元）。

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責任編輯：楊宛茜