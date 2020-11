【海外升學】掌握口語考試取勝策略　提升IELTS奪高分機會

▲ 要提升英文口語,關鍵是要多聽多練。(iStock圖片)

雅思考試分為「聽」、「說」、「讀」、「寫」四個部分,「聽」、「讀」、「寫」的部分併在一起考,屬於筆試;而「說」的部份,即口語考試,會安排在另外一日舉行。相比筆試,口試的考試時間很短,一般不超過15分鐘。評分方面,條理和流暢度、詞彙運用、語法、發音各佔25%。

口語考試分為三個部分,第一部分會比較簡單問一些有關考生個人的問題,例如家庭、工作、興趣等等。第二部分是個人陳述,考生需要圍繞某個話題發言1至2分鐘,然後回答考官的問題。第三部分考生要就剛才的話題與其他考生進一步討論,發表自己的見解。由此可見,除了簡單的對答之外,更重要的是要有邏輯有條理地表達個人的意見。

要提升英文口語,關鍵是要多聽多練。在這裡建議大家多多利用手上的參考書。坊間的詞典或詞典應用程式都有專門為提升口語而設計的元素,提供針對不同日常生活的情景的表達方式,例如回答自己不知道,除了I don’t know之外,其實也可以說I’m afraid I don’t have the faintest idea或well, that’s a good question等。

而如果覺得問題一下子難以回答,可以說Now let me think… 或How shall I put it? …,為自己爭取一些思考的時間;又例如不知道某個詞怎麼說,可以用描述的方式表達,使用a type of… / a device for… / a person who…等。在很多包括雅思在內的國際英語測試口試中,有一個常見的題型,就是Talking about a topic。部分參考書亦有專門針對這個題型的內容,以實例講解應試重點,包括考試前的準備、如何做筆記、考試中應該做甚麼、避免做甚麼等等。

參考書是口語訓練的好幫手,值得大家發掘利用。具發聲功能或附有光碟的參考書,更可以讓讀者邊聽示範邊學習,全方位加強訓練,達至靈活運用。好好利用不同學習資源,提升英語口語能力並非難事。

