【海外升學】掌握口語考試取勝策略　提升IELTS奪高分機會

▲ 要提升英文口語，關鍵是要多聽多練。（iStock圖片）

雅思考試分為「聽」、「說」、「讀」、「寫」四個部分，「聽」、「讀」、「寫」的部分併在一起考，屬於筆試；而「說」的部份，即口語考試，會安排在另外一日舉行。相比筆試，口試的考試時間很短，一般不超過15分鐘。評分方面，條理和流暢度、詞彙運用、語法、發音各佔25%。

口語考試分為三個部分，第一部分會比較簡單問一些有關考生個人的問題，例如家庭、工作、興趣等等。第二部分是個人陳述，考生需要圍繞某個話題發言1至2分鐘，然後回答考官的問題。第三部分考生要就剛才的話題與其他考生進一步討論，發表自己的見解。由此可見，除了簡單的對答之外，更重要的是要有邏輯有條理地表達個人的意見。

要提升英文口語，關鍵是要多聽多練。在這裡建議大家多多利用手上的參考書。坊間的詞典或詞典應用程式都有專門為提升口語而設計的元素，提供針對不同日常生活的情景的表達方式，例如回答自己不知道，除了I don’t know之外，其實也可以說I’m afraid I don’t have the faintest idea或well, that’s a good question等。

而如果覺得問題一下子難以回答，可以說Now let me think… 或How shall I put it? …，為自己爭取一些思考的時間；又例如不知道某個詞怎麼說，可以用描述的方式表達，使用a type of… / a device for… / a person who…等。在很多包括雅思在內的國際英語測試口試中，有一個常見的題型，就是Talking about a topic。部分參考書亦有專門針對這個題型的內容，以實例講解應試重點，包括考試前的準備、如何做筆記、考試中應該做甚麼、避免做甚麼等等。

參考書是口語訓練的好幫手，值得大家發掘利用。具發聲功能或附有光碟的參考書，更可以讓讀者邊聽示範邊學習，全方位加強訓練，達至靈活運用。好好利用不同學習資源，提升英語口語能力並非難事。

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