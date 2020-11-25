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【房屋政策】政府試行輪候公屋基層家庭現金津貼　明年中接受申請料惠及約9萬個住戶

社會 12:45 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

政府將試行輪候公屋基層家庭現金津貼。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她表示，政府以破格思維同意試行以現金津貼紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活壓力。試行計劃將會為非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即二人或以上家庭和長者一人申請者）提供現金津貼。初步預算會惠及約9萬個住戶。政府現正制訂計劃的執行細節和詳情，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。

她又指，為居住在私營樓宇，特別是「劏房」的輪候公屋家庭提供現金津貼，其中一個爭議點是租客並無足夠保障，她同意須研究有關問題。「劏房」租務管制研究工作小組（工作小組）已於今年4月成立，並於7月設立三個專題小組委員會探討與「劏房」有關的社會、經濟、法律等課題，及委聘顧問進行研究，就應否及如何進行「劏房」租務管制現正收集社會各界的意見。工作小組的目標爭取在2021年第一季完成研究，並將報告呈交政府考慮。

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記者：陳子謙

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