【大義滅親】林作聲稱媽媽是「跳舞群組」 　大義滅親踢爆媽媽走佬上內地

林作在社交平台常發布惹火言論，而林作跟母親的關係更常成新聞焦點。今日林作突然在社交平台發文，聲稱林母是「跳舞群組」，而現已返內地，疑似踢爆母親行蹤。

林作在facebook發文，寫道：「我媽媽係跳舞群組嘅。不過佢醒目，收到風有人有嘢，走咗佬先。老母永遠係至醒目。依家喺內地風流快活。」

▲ 林作指母親現於內地。（FB圖片）

林作未有對事件多加解釋，亦未知所說是否屬實還是講笑，但網民就紛紛留言，指林作表面讚母親醒目，實則踢爆媽媽行蹤，又有網民擔心林母會把病毒傳入內地。

【不是裙腳仔】林作公開指控母親種種不是 護花力保裕美：不要再公開地侮辱我的女朋友

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經常在社交平台言行出位的林作，早前已在社交平台發長文，力陳媽媽王莉妮種種不是，當中包括直指她對裕美不尊重，聲明拒絕與林母再有任何商業合作。

林母因公開不滿兒子跟裕美拍拖，常數落林作女友種種不是，因而令林作跟母親常就女友問題而起爭端。

林作明言：「我無法接受媽媽對權貴的奉承、對平凡人的不屑。我無法接受媽媽的拜金、價值觀的庸俗。」更指媽媽一直對女友裕美不尊重，明言母親「食古不化」。

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