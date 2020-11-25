涉推開警員致跌倒　16歲男生襲警罪成囚3周准保釋

▲ 16歲男生今（25日）於東區裁判法院被判囚3周。（資料圖片）

16歲男生於去年11月在柴灣被警員追捕時，涉用手推開警員致失平衡跌倒，涉案男生早前否認控罪，經審訊後被裁定襲警罪成，今（25日）於東區裁判法院被判囚3周。裁判官判刑時指，社會服務令報告內指，被告曾堅稱不知是否有推向警員，並指當時是本能反應，認為被告無悔意，故不適合判社會服務令。裁判官指被告雖年輕，但判監亦是選項之一。

被告為姓鄭的16歲男生，被控於2019年11月3日在柴灣怡泰街襲擊警員曾偉強。

辯方今引述社會服務令報告指，雖然被告曾稱不知道自己是否有推警員，但感化官亦認為被告有悔意，並建議判處80至160小時社會服務令。

裁判官崔美霞判刑時指，考慮過社會服務令報告及背景報告內容後，認為被告向感化官堅稱不知道自己是否有推警員，形容當時是自然反應，顯示被告無悔意。裁判官強調，社會服務令只適合有悔意的人士履行；而被告犯案時無使用工具施襲，但基於控罪嚴重，即使被告年輕，不代表不會判監，裁判官判被告監禁3周。

辯方律師表示會上訴，並申請保釋等候上訴，裁判官批准被告以1萬元保釋，期間不得離開香港，須守宵禁令，每周到警署報到。

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記者：林欣樂