【惠民措施】交通補貼計劃延長半年至明年6月　港鐵車費8折優惠延長3個月至明年3月

▲ 「公共交通費用補貼計劃」將延長6個月。

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，林鄭月娥又指，為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，政府早前推出一項臨時特別措施，於今年7月至12月期間暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，有關措施將延長6個月。

換言之，在2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預計每月可惠及約380萬名市民。此外，港鐵公司與政府磋商後，決定將原定於今年年底結束的車費8折優惠延長3個月至2021年3月。

她表示，政府今年6月1日在綜援計劃下設立為期一年的「援助失業人士特別計劃」，為進一步支援失業人士將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人或受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產，為期一年，以協助更多失業人士渡過經濟難關。

為支援難以應付日常食物開支的個人及家庭，社署由2009年2月起推行「短期食物援助服務計劃」。計劃有助補足其他扶貧措施及協助弱勢社羣應對財政困難。政府會在現有服務合約完成後，即從2021年8月開始，預留4億1千5百萬元的經常開支，將計劃恆常化。

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記者：陳子謙