【房屋政策】酒店賓館房間可經NGO租用作過渡性房屋 　消息：10多間酒店商討或分層租用

▲ 消息指有關計劃料明年初可推出。

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，其中在本地住屋政策方面，政府擬資助非政府組織，租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，作過渡性房屋用途。消息人士，現在與十多間酒店商討合作的可能性，其中一間酒店涉及過百間酒店房，而租用的模式上可以全棟租用或者分層租用，預料最快明年年初可以推出。

林鄭月娥指，疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業危機，政府會實施先導計劃，資助NGO租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途。運房局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，務求短時間內推出，以增加過渡性房屋的供應。

在運房局過渡性房屋專責小組的推動統籌下，林鄭認為過去一年的進展令人鼓舞。連同正深入研議的3,400個單位，政府已覓得可在未來三年內，提供1.32萬伙單位的土地，距離1.5萬個單位的承諾只差12%。政府亦建議向相關資助計劃額外注資33億元，令政府總承擔金額增至83億元，至今已批出超過22億元資助。

林鄭月娥又稱，今屆政府大力推動過渡屋發展，目的是透過善用閒置土地及建築物，為有迫切住屋需要的市民提供短期居所。這計劃亦得到物業及土地擁有人、參與興建和營運的非政府組織的鼎力支持。

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記者：陳梓蔚