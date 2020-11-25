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【天然美容】海鹽的天然美容功效 美容達人：幼海鹽按刷鼻頭可去除黑頭

保健美顏 15:42 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

海鹽是天然的美容佳品。

我喜歡海鹽，來自海洋的鹽。10年前，跟着city'super的食品買手飛沖繩島，造訪那霸及石垣島的煉鹽廠，材料純是從太平洋抽進來的海水。

走進工廠前，我們必須換上消毒衣帽和靴子。看着海水的消毒淨化結晶等等工程，一點不簡單，那些鋪在鹽田曬乾的鹽那裏比得上。躺在石垣島面對一望無際的沙灘上，迎着風，二月的天氣竟然像五月初夏般暖和。猶記其中一間煉鹽公司的客廳牆上掛的一幅字畫，大大的寫着：「鹽是命」。

在古時，鹽也是財富的來源，所以古時的鹽商個個都腰纏萬貫。司馬遷《史記》寫道：「設輕重魚鹽之利，以贍養貧窮，祿賢能，齊人皆說。」戰國時代的霸主齊國在管仲推行國家食鹽專賣的政策後，改善了貧富懸殊，加以一系列的政治、軍事改革，國家得以富強。

海鹽，既平凡又珍貴，我喜歡鹽，因為鹽可以美容。我用幼海鹽來刷牙，以美白牙齒及防止牙周病。我用幼海鹽來按刷鼻頭及鼻翼，可以去除黑頭。我用幼海鹽加水輕輕按擦面部，可以收細毛孔，預防痘痘。喉嚨痛了？飲一杯熱海鹽水（淡的），幾分鐘後便「藥」到病除！

撰文 : 李韡玲

美容 美白 喉嚨痛

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