【施政報告2020】政府推大灣區青年就業計劃　資助企業聘請2,000名本地大學畢業生內地工作

▲ 行政長官林鄭月娥在立法會宣讀施政報告。（陳永康攝）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她表示， 以香港的經濟和市場規模，青年人的失業率可能會維持雙位數字一段時間，在今年《施政報告》諮詢期間，不少企業向她表示若政府能提供補助，他們可在發展經濟高增長的大灣區為香港青年提供工作機會。為鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，特區政府將推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個。

林鄭月娥又稱，愈來愈多青年人渴望透過創業一展所長，在傳統行業打工外尋找出路。青年發展委員會去年已在「青年發展基金」下推出全新的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，協助有意在香港及大灣區內地城市創業的香港青年提供更到位的創業支援和孵化服務，並進一步回應他們在創業初期的資本需要。

她指，當疫情穩定及恢復跨境旅遊後，民政事務局會資助10多個非政府機構推行「青年創業計劃」，預計批出約1億元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。廣東及各大灣區內地城市已同意支持這個計劃，並會提供共享工作基地，以及讓香港青年享有與內地青年相同的待遇和支援。

此外，特區政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，作為一站式資訊、宣傳及交流平台，進一步支持香港青年在大灣區創新創業。

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責任編輯：陳子謙