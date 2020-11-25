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【施政報告2020】林鄭結語：不忘一國兩制初心可解決深層矛盾　風雨後可見彩虹

社會 13:39 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥發表新一份施政報告。（陳永康攝）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，事前港府需跟中央政府商討惠港措施，發表時間較原先表推遲一個多月。林鄭月娥於結語部分稱，只要社會不忘「一國兩制」初心，不單以政治立場看事情，就有能力處理好「一國兩制」在實踐中的問題，以及解決香港一些深層次的矛盾。

林鄭月娥稱，《施政報告》長達三萬多字，立足於堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，結合了香港的傳統優勢和融入國家發展大局的機遇，體現了中央對特區一如既往的支持，並盛載着特首帶領團隊為香港打拼的決心。

她稱只要社會不忘「一國兩制」的初心，維護國家主權、安全、發展利益，保持對香港的信心，不單以政治立場看事情，理性溝通、求同存異，就一定有能力處理好「一國兩制」在實踐中的問題，以及解決香港一些深層次的矛盾。

她又憶述今年7月1日，特區成立23周年酒會上說了一番感性說話，指過去一年是她在40年公務生涯中最嚴峻的考驗，不但承受着個人前所未有的攻擊，亦令她對香港前景深感擔憂。她感謝中央政府對她一直信任，家人和好友的愛護以及各級同事堅定不移的支持。指他們的關懷令她相信，艱難日子總會過去，風雨後一定會再見彩虹。

她承諾未來一年，特區政府會加倍努力，嚴控疫情，重振經濟，重整社會秩序，恢復香港的國際聲譽和重建市民對政府的信任，讓香港重新出發。

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責任編輯：吳卓峰

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