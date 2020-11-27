【食用安全】挪威海產局公開三文魚養殖過程　總監：挪威出產不含寄生蟲及抗生素含量近乎0

▲ 挪威海產局中國內地及香港地區總監 Victoria Braathen指，挪威三文魚抗生素含量近乎0，且基本不含寄生蟲╒

三文魚是不少港人的最愛，不過近年接連傳出三文魚含有抗生素、寄生蟲問題，甚至有養殖場環境骯髒的報道，令人關注三文魚的品質。挪威海產局中國內地及香港地區總監Victoria Braathen博薇婭接受TOPick專訪時明確指出，挪威三文魚近乎0抗生素，亦不會有寄生蟲，原因是來自獨特的飼料配方，故市民可安心食用挪威三文魚。

▲ 挪威三文魚養殖場。(受訪者提供)

博薇婭受訪時表示，雖然受疫情影響，香港三文魚進口額於今年首三季按年跌21.2%，但挪威三文魚仍是香港人的首選原產地，佔香港三文魚總進口量逾93%，而挪威海產出口量仍保持穩定高企。

作為本港最大三文魚進口國，挪威海產局就抗生素、寄生蟲等熱門三文魚議題逐一回應。

挪威99%減少使用抗生素

海產含抗生素一直是熱話，三文魚也不例外，以往曾有三文魚被驗出含有抗生素，香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦曾表示，不少養殖戶會倒下成公斤抗生素餵給海產，務求令三文魚能在短時間內長得肥美。

對此，博薇婭表示挪威三文魚有清晰文件指引，目前已99%減少使用抗生素，所以抗生素含量近乎0。當局為了避免使用抗生素，已發展出疫苗，並於養殖前期已注入三文魚，故能防止三文魚患病，維持健康。

挪威三文魚基本上不會找到抗生素的痕跡。

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從源頭杜絕寄生蟲

另外，進食三文魚後感染寄生蟲的個案時有發生，尤其有商家會將便宜的淡水虹鱒，當作三文魚販賣。實際上，淡水魚含有寄生蟲，根本不宜作刺身食用。

博薇婭信心地表示，挪威三文魚基本上不會含有寄生蟲，因為當地有特別的飼料配方。挪威三文魚的飼料為30%海洋原料（包括魚油、野生魚粉等）及70%蔬菜原料，飼料經過加熱處理，可殺滅寄生蟲。基於當局完全掌握三文魚的飲食，加上完善的監察系統及數據分析，便可確保挪威出產的三文魚不含寄生蟲。

這對於三文魚而言是健康的飲食，所有寄生蟲在處理過程中會被殺滅。我們透過完全掌握三文魚的飲食，確保品質，消費者亦可安心享受。

博薇婭亦提及，挪威三文魚獲歐盟認證豁免急凍措施，就是基於飼料配方保證三文魚不含寄生蟲。假如是野生三文魚，便需要冷凍處理殺滅寄生蟲。

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養殖場受嚴格監控

至於早前有影片報道指挪威三文魚養殖場環境惡劣，大量三文魚擠在充滿排泄物的海水、身上出現潰爛的傷口、寄生蟲泛濫等，博薇婭直言影片漠視挪威水產養殖三文魚過程中的基本事實及食物安全，資料並不準確，當局就事件已聯絡歐盟。

她重申，挪威當局對魚和飼料進行嚴格監控，並設立系統確保養殖和食用的食品是完全安全，相關的監管數據也完全向公眾開放。

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當局規定，挪威的三文魚養殖場必須坐落於開闊海域和峽灣冰冷清澈的海水中，並與海上航道區域保持足夠距離，而且需符合嚴格的規定才能獲得經營牌照。另外要求海水和三文魚比例應至少達到97.5%比2.5%，確保魚有大量、清潔的游動和生長空間。養殖場的數量被限制於每28,953公里海岸線不多於750間的比例，以避免過度養殖。

廠房全自動生產

疫情下，有人會盡量少食魚生刺身，或擔憂三文魚會成為傳播病毒的渠道。對此，博薇婭指當地針對疫情已嚴格管理進入廠房的職員，而且廠房基本全自動化生產，只有少部份人會接觸三文魚，籲毋須過份擔心。

▲ 挪威海產局中國內地及香港地區總監 Victoria Braathen。(受訪者提供)

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記者：楊宛茜