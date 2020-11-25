【2020聖誕節】半島酒店北極光主題親子Staycation　客房嘆北極光+早餐+$500餐飲回贈$3,280起【附訂購詳情】

▲ 半島酒店推出北極光主題的特色Staycation！（圖片由酒店提供）

聖誕節及新年快到，今年未能在外地慶祝，都可體驗外地旅遊的興奮！半島酒店推出北極光主題的限時預訂親子Staycation「北極聖誕國度節慶住宿禮遇」，一家三口HK$3,280起可入住豪華客房、享用大堂茶座早餐及500港元餐飲禮遇，十分優惠！

▲ 半島酒店的海景客房內設有壁爐，而晚上亦設有夜床服務。（圖片由酒店提供）

充滿北極光氛圍的度假體驗

客人於十二月內可以HK$3,280起 （每房每晚）入住半島酒店，每次入住可享有雙人大堂茶座早餐及HK$500半島美食禮遇（今佐日本料理除外）。此外，賓客將入住富節慶特色的客房，並享用特別夜床服務，呈現北極光效果於客房内。

半島酒店的海景客房內設有壁爐，晚上，住客可享有夜床服務，客房將呈現充滿夢幻色彩的北極光氣氛，讓客人猶如置身北極地帶。如賓客於聖誕日（12 月25日）入住將會遇到意外驚喜！

不過留意，此禮遇只供持有有效香港身份證的香港居民享用。因此，客人入住時須出示有效之香港身份證明以作核實，否則酒店將向客人收取當日的優惠房價。

「歷史禮讚」旅程

賓客可選擇以下任何一項「歷史禮讚」旅程：

「名車經典」：由專人導賞酒店的罕有1934年古董勞斯萊斯。

「愛上飛翔」：專人導賞香港航空歷史，參觀酒店樓頂直升機停機坪，於停機坪留影記下難忘瞬間。

「遠東貴婦」：由專人導賞遠東貴婦的真貌，細味半島引人入勝的故事和歷史。

「光影遊蹤」：在酒店華貴舒適的特色場地欣賞電影。

節慶賀卡及手藝工作坊

半島酒店更與Anastassia’s Art House 合辦一系列於酒店內舉行的節慶賀卡及手藝工作坊，賓客可以每位HK$180於入住內的指定日子參加。詳情請瀏覽 Anastassia’s Art House 十二月工作坊網上資料。

第三位住客須額外付費

同房第三位成人或12歲或以上之小童客人附加費為400港元 （每人每晚）， 須另加10%服務費， 費用包括以上餐飲禮遇及加床服務；同房第三位未滿3至11歲的小童客人附加費為400港元 （每人每晚），須另加10%服務費， 費用包括以上餐飲禮遇及加床服務。

北極聖誕國度節慶住宿禮遇

預訂期限： 2020年11月3日至11月30日

入住期限： 2020年12月1日至1月3日

價錢：HK$3,280起（另加10%服務費）

預訂方法請【按此】

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責任編緝：王芷瑩