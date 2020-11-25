【施政報告2020】政府推廣國安教育　糾正高中通識科異化問題

▲ 新一份施政報告指學校應着力推行價值觀教育，包括加強德育、公民及國民教育。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，指去年社會事件揭示年輕人守法意識薄弱，學校應着力推行價值觀教育，包括加強國民教育，政府亦會與師訓機構商討如何確保教師操守，並會改革高中通識教育科，糾正科目被「異化」的問題。

她表示，其教育願景是培養青年人成為有質素的新一代，強調政府在教育工作的角色不只是提供資源，而是政策推行者、監管者。她提及去年發生的社會事件，令教育成效備受質疑，在逾1萬名因反修例被捕人士之中，4成為學生，當中近2,000名為中小學生，社會事件揭示年輕人守法意識薄弱，欠缺互相包容的價值觀，如何在香港的複雜政治環境，社交媒體傳播大量失實消息之下好好保護學生，是政府、社會、教育界及家長須共同承擔的責任。

她表示，學校應着力推行價值觀教育，包括加強德育、公民及國民教育，指加強學生對國家歷史、中華文化和國情的認識，深化《憲法》和《基本法》教育，是培養學生國家觀念及國家安全意識的基礎工作。

初中獨立必修科的中國歷史科，新課程已在本學年從中一起逐步推出。教育局會為學生提供結合課程的實地考察機會；並會鼓勵中小學生多學習中華文化精粹，以薰陶學生的品德情操和建立文化認同。教育局亦會透過多元化活動，讓中小學生全方位認識國家發展、《憲法》和《基本法》、「一國兩制」的實踐、國家安全的重要性及尊重和維護國旗和國歌，以培養學生的正面價值觀，以及對國家、民族及社會的認同感、歸屬感和責任感。

她提及高中通識教育科爭識在社會從未停止，未來的科目改革方向，必須是糾正過去科目被「異化」的問題，讓科目重新成為學生建立穩固的知識基礎、聯繫不同學科的知識、培養明辨慎思能力、以理性分析當代領域的課題，學習有關國家發展、《憲法》、《基本法》及法治等元素的平台，教育局局長稍後會公布詳情。

針對今年文憑試歷史科試題爭議，她提及該條題目引起社會熱烈討論，強調課程的改革與考評的工作「必須互相配合」，期望香港考試及評核局不斷完善其審題機制，防止類似問題再次發生。

教師培訓方面，她指教師對學生的全人發展影響深遠，期望受他們春風化雨的學生不但才德兼備，更是維護「一國兩制」的國家棟樑。她說，政府作為教師註冊機構，會從入職、培訓及管理多方面着手，提高教師質素，與師資培訓機構商討如何確保老師的師德、品格及操守；並會強化教師及校長入職、在職及升職前培訓的工作；對於不稱職及失德的老師，教育局必定嚴肅跟進，包括取消嚴重失德者的教師資格，以免他們誤人子弟。

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責任編輯：馮琪雅