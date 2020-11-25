【周星馳于文鳳案】周星馳指于文鳳替他工作因「佢自己喜歡」 　形容于文鳳電影及地產均無經驗

▲ 周星馳作供時指于文鳳在電影及地產均無經驗。（資料圖片）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討分紅案件今（25日）於高等法院續審，周星馳今早開始作供。于文鳳代表律師盤問周時指，于曾供稱周基於于的能力及忠誠而信任她。周指當時于替他工作，最重要原因是「佢自己喜歡」，周強調「如果佢唔喜歡，我係唔會迫佢嘅」，並指周於電影及地產方面沒有經驗。

周星馳今早開始作供，他確認證人口供所指，於1980年早期從事電視及電影，後期擔任多部電影導演及製片人。代表于的資深大律師袁國強問及周1980年前仍在求學或有其他事業，周回應「讀完書」，袁問及其教育程度，周指中學程度。

周供稱1996年成立星輝海外有限公司，2002年期間，並由胞姐及Brenda處理財務，當與于文鳳成為男女朋友後，于亦開始協助星輝海外，至於胞姐及Brenda兩人如何分工處理公司業務，周指大律師須問及兩人。

袁指1998年至2002年間，周製作電影《喜劇之王》及《少林足球》，並須因事務經常外遊，並會於每個細節都「落手落腳瞓身參與」。袁指周於2002至2010年3月間，製作電影《功夫》及《長江7號》，另有4部電影則負責監製工作，周需花長時間於預備及後備製作。周供稱需根據不同項目及規模，時間上並不一樣。

袁指電影製作及電影明星可獲分特定款或分享利潤，周供稱有可能，他指須視乎當時的商業條件及做法。袁問及周有否與顆伴作利潤分享，周供稱視乎當時做法，有時他提出條件，但對方未必接受。

袁續指周於過往多年電影事業中，曾否就其製作的電影與夥伴達成利潤分享安排，周表示應該有。袁指周曾向于提及，于亦知悉，周指律師應問于。

袁引述周的胞姐證人供詞指，周雖於娛樂圈多年，但享受沒有鎂光燈下之生活，並鮮有向她提及私事，包括與于的戀情。胞姐又指周會與信任的人為伴，包括出外食飯及看物業，而于正是最理想伴侶。

周同意有關說法，「但有成日自己一個人出去睇物業及食嘢」，周同意袁所指亦享受一個人的時間，周亦同意不喜歡被人知悉其投資及投資意向。

袁指于曾供稱周基於于的能力及忠誠而信任她，周供稱當時于替他工作，最重要原因是「佢自己喜歡」，周強調「如果佢唔喜歡，我係唔會迫佢嘅」。

周同意于是忠誠，但她於電影及地產方面並沒有經驗，袁問及周即仍相信一個沒有能力的人替他工作，但指于願意學習，「因為佢係我女朋友，我好想佢可以學到囉」，周形容于是勤力的，而當時他亦信任她。

袁又指于曾協助周跟美國製片商聯絡，因她英文溝通能力好，周供稱主要原因是「佢係我女朋友，同埋佢想」。周指亦曾與美國製片商溝通，但他自己主要說中文，亦可以聘請翻譯。

袁指于曾稱是周為與美國片商溝通而要求于訓練英文，周指「呢個有嘅」，間中於工作上會用英文溝通，與于則間中在工作無關事上以英文溝通。周指不是正式訓練，他指于有時會說英文，周則跟于「99.9%講中文」。聆訊下午續。

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記者：林育慧