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【Apple TV+】蜘蛛俠+《復仇者聯盟》系列導演再聚　Tom Holland《Cherry》由美軍變劫匪

娛樂 15:57 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

「蜘蛛俠」湯賀蘭在電影《Chrry》演墮落美軍。此片將於2021年3月Apple TV +上綫。（劇照）

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）和《復仇者聯盟》系列（Avengers）編導羅素兄弟（Anthony ＆ Joe Russo），自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後再度合作，由湯賀蘭主演的劇情長片《Cherry》，將於2021年3月12日起在Apple TV+推出。

電影劇本根據真人真事改編的同名小說創作，講述一名來自美國克里夫蘭的少年失學兼失戀，人生失焦下輾轉加入美軍，踏足伊拉克戰場充當軍醫兵，過程歷劫生死、看盡人間荒謬。

湯賀蘭演的美軍退伍後因為染上毒癮而需索大量金錢，他竟開始四出械劫銀行。（劇照）

他回國後更因可怕的創傷後遺而付上代價，因為染上毒癮而需索大量金錢，他竟開始四出械劫銀行，展開一段亡命之旅。

片名「Cherry」原為美軍俚語，意指剛完成訓練後首次上陣的新兵，亦是湯賀蘭的角色名字。

湯賀蘭與羅素兄弟曾於《復仇者聯盟》3及4集合作，然而新片《Cherry》的片種、題材以及信息均與Marvel電影宇宙迴異；電影從一個落難年輕人的視點看生命、愛情、存在意義，並涉及毒品、戰爭等題材，將呈現一個與「蜘蛛俠」非常不一樣的湯賀蘭。

湯賀蘭在電影《Cherry》的拍檔是23歲美國女演員Ciara Bravo 。（劇照）

而兩位導演對於湯的表現亦感到刮目相看，安東尼羅素表示：「6年前第一次與湯見面，已覺得他有種毫不造作的氣場吸引著我們。今次這個角色，正是需要他那份與生俱來的魅力，才能讓觀眾放心投入到故事中最黑暗的情節。

而湯對角色的認真程度也讓他們感到驚訝，二人表示：「並不是每個演員都能像他一樣，為角色的每個面貌，哪怕是最黑暗的一面賦予生命。」

記者：Mandy

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