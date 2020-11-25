【施政報告2020】容許機管局入股珠海機場　粵港兩地展跨境商用直升機服務

▲ 行政長官林鄭月娥在《施政報告》中指，容許機管局以市場化規則入股珠海機場。（經濟日報資料圖片）

機管局自2006年以專營權模式經營管理珠海機場，行政長官林鄭月娥在新一份《施政報告》中表示，中央支持她提出，容許機管局以市場化規則入股珠海機場的建議，以鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。機管局下星期會公布更多詳情。

消息人士表示，特區政府﹑珠海市政府及機管局會商討入股的細節，包括入股條件﹑股價及入股多少等，須根據內地規定，而目前已就珠海機場的股值進行評估，機管局亦會評估可承擔的財政，強調有關安排並非政府入股。

《施政報告》提及，隨着港珠澳大橋啟用，通過結合珠海機場的內地航空網絡與香港國際機場的國際網絡，可加強大灣區整體的航空優勢，讓香港可在航空產業發揮國內國際雙循環的重要角色。

消息人士解釋，珠海機場只提供國內線飛行，國內航運網絡比香港強，相信可與香港的國際線航運網絡互補；又言將來與澳門機場都可以有合作空間。

此外，國家民用航空局亦同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，強化大灣區的國際化營商環境。

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記者：陳曉瑩