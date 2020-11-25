【施政報告2020】九龍東棄建單軌列車改巴士接駁 倡行人天橋接駁啟德及牛頭角

▲ 計劃重點工作之一，包括建造一條跨避風塘的行人天橋，建成後，市民可由牛頭角港鐵站，步行到啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

政府於2009年，就九龍東環保連接系統（單軌列車）展開初步可行性研究，至今逾十年已過去，有關計劃終於「胎死腹中」，取而代之的，是政府新建議的「多元組合模式環接系統」。

施政報告中提及，為配合「起動九龍東」的進一步發展，政府已大致完成九龍東環保連接系統的詳細可行性研究。研究建議在區內推展「多元組合」模式的環保連接系統，比單一的基建更為有效和可取。

擬議的「多元組合」模式環保連接系統，包括

在區內新增巴士╱專線小巴路線

發展自動行人道網絡串連啟德前跑道區、九龍灣行動區和港鐵牛頭角站

打造貫通啟德發展區內海濱長廊和休憩用地的行人與單車共用的共融通道

建造高架園景平台連接港鐵觀塘站

在啟德發展區設置水上的士站

發展局計劃在今年年底前公布有關詳情，並收集公眾對擬議「多元組合」模式環保連接系統的意見。

據政府消息人士指，有關計劃料耗資40億至50億元，較「單軌列車」計劃所需的逾百億元便宜。

據悉，計劃兩大重點工作，包括建造一條跨避風塘的行人天橋，建成後，市民可由牛頭角港鐵站，步行到啟德郵輪碼頭；天橋上亦會設自動行人道，市民如不想步行，亦可「企足全程」。

另外，亦會建一條約1公里多的行人天橋，連接九龍灣行動區和觀塘行動區，中途會如「荃灣天橋」般有上落點，但實際規劃仍有待研究。

政府消息人士又表示，以上措施實施後，足以應付10多年後的區內人口增長。而有關措施相信有助減少路面交通，改善區內交通擠塞情況。

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽指政府以多元組合的環保連接系統取代單軌列車是令九龍東市民失望，亦是解決不了九龍東商業區人車爭路的情況，以巴士及小巴作替代單軌列車會造成更嚴重的交通擠塞，是本末倒置的做法。再者，單軌列車已經經過多次的研究同諮詢，是可行及解決問題的方案，不應推倒重來。

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記者：陳梓蔚