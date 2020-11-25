【施政報告2020】港府已租用酒店作檢疫涉逾千客房　有需要時可尋求內地生產疫苗

▲ 竹篙灣檢疫中心第三、四期工動將於下月完成，屆時本港將合共有逾4000個檢疫單位

本港新冠肺炎疫情反彈，有專家憂確診個案急增，檢疫設施將爆滿，今年《施政報告》提及竹篙灣檢疫中心第三、四期工動將於下月完成，屆時本港將合共有逾4000個檢疫單位；同時政府已租用酒店作為檢疫酒店，提供多達1000間客房，以應付密切接觸者的檢疫需要。

《施政報告》亦提到中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意於有需要時預留一定數量內地研發或生產的疫苗供港人使用。消息人士解釋，現時本港仍以「兩條腿走路」形式購買新冠肺炎疫苗，包括參與世衞新型冠狀病毒疫苗全球獲取機制（COVAX），採購本港2成人口的疫苗作為安全網，另外亦有向疫苗製造廠以預先採購協議形式訂購疫苗，惟當中涉保密協議，未可透露協議藥廠及劑量。

消息稱，現時所有程序仍於進行當中，當局已預留84億元作採購及日後接種計劃，預計會為全港人口接種兩劑，至少會採購兩種涉及不同技術平台的疫苗；港府會考慮疫苗質素、實際運送情況決定，又以早前有新冠肺炎疫苗需以零下20度至70度儲存為例，都要考慮物流上如何運送。

消息強調，待本港有需要時可獲內地政府支持，有需要時再作評估；又指據世衞機制評估，由疫苗研發至面世最終會有半數失敗，料明年年中前或未可大規模接種，一旦有疫苗將為優先群組接種。就會否於本地設疫苗研發廠，據了解曾有人提出有關建議，惟仍需考慮實際情況。

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記者：陳正怡