【施政報告2020】林鄭︰18歲以下「修例風波」被捕者　可考慮用改過自新措施

▲ 修例風波中，共2300多人被檢控。（資料圖片）

特首林鄭月娥提及，「修例風波」中，共2,300多人被檢控，對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況，考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士，需承認其犯錯的行為。

林鄭月娥在施政報告表示，香港長期以來是全球最安全的城市之一，各紀律部隊亦深受市民信賴。過去一年多，香港經歷社會動盪，出現暴力及有人鼓吹「違法達義」，社會秩序和法治遭到嚴重破壞，而市民人身和財產安全亦受到威脅。要扭轉這個局面，我們須嚴正執法，只要有證據顯示任何人犯法，不論該人的身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。在「修例風波」中被檢控的2,300多人，大部分案件的司法程序正在進行。

她強調，法治是香港的核心價值和賴以成功的基石。香港的法治根基穩固：法律制度成熟、透明度高而且公平可靠；律政司主管刑事檢控工作，不受任何干涉；法院獨立進行審判，不受任何干涉；而健全的法律援助制度可保障香港居民在法律面前一律平等。

她表示，為促進香港社會對法治的正確理解及實踐，律政司會致力落實「願景2030──聚焦法治」的十年計劃，透過與不同持份者合作，推出更具聚焦性的公眾教育活動，包括教育青年人正確的法治觀念，增強守法意識，並會進行有關法治的研究和整理相關數據。此外，律政司將加強對外推廣及解說工作，釋除誤解或疑慮，繼續推廣香港作為中立高效的促成交易及爭議解決服務國際法律樞紐的優勢。

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責任編輯：黃慧日

