周梓樂死因研訊續　消防指發現消防喉轆被人拉出約10米

▲ 消防隊目鄧智恒（左），消防員岑嶺峯（右）作供。王仁昌攝

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（25日）續訊。消防隊目鄧智恒供稱，事發凌晨，他收到消息後前往支援同事處理傷者，當時傷者神志不清，手腳抽搐及無意識地活動，他為傷者檢查下半身，並沒有發現骨折或明顯傷勢。鄧又提及，他早前在停車場3樓巡視，嗅到刺鼻氣味及感到眼乾，認為是催淚彈的氣味，但並不濃烈，他另發現有消防喉轆被人拉出約10米。

消防隊目鄧智恒供稱，他現駐寶林消防局，去年11月4日凌晨零時43分，消防局接獲尚德邨停車場A的自動警報，他與同事乘搭細搶救車到場後，上級指派他和同事岑嶺峯到停車場3樓檢查。

鄧供稱，他和同事在3樓分頭巡視，他其後發現1條消防喉轆被人拉出約10米，及1個消防撳手被人打破，但他在現場沒有發現火警或可疑之處，當時亦只有1名市民路過。鄧指他在3樓有嗅到刺鼻氣味及感到眼乾，認為可能是催淚彈的氣味，但並不濃烈。

鄧續供稱，及後他往2樓高層巡視，當時消防隊目黎偉傑透過無線電對講機告知發現傷者，他遂走到2樓尋找黎，其後發現傷者躺在停車場行人路上，而黎和消防員黃康杰在照顧傷者，兩人身邊有其他市民。

鄧指當時傷者有呼吸脈搏，但神志不清，傷者手腳抽搐及無意識地活動，而傷者鼻、口及頭都有血跡，黎喊叫傷者，傷者亦沒有反應，由於血跡阻礙檢查傷勢，他接過現場人士遞來的急救包，將敷料交給黎及清理血跡，並檢查傷者腰以下的部位，但沒有發現骨折或明顯傷勢。

鄧續指，及後有其他同事到場協助，他們照顧傷者期間，曾有防暴警出現，黎向對方表示正在處理傷者，其後沒有接觸，而黎其後去了為救護員帶路，傷者其後由救護員接手。鄧又指照顧傷者期間，曾聽到有人指傷者是科大學生及表示要通知科大，對方身穿記者反光衣。

裁判官問及鄧，當他到3樓巡視時，有否聽到打鬥聲或嘈雜聲響。鄧表示沒有。陪審團則問及鄧，被拉出來的消防喉轆有水漬與否。鄧表示不肯定。

消防員岑嶺峯供稱，事發凌晨，他與鄧分頭巡視3樓，但他的無線電對講機接收不良，其後一度於2樓迷路，及至他遇到消防隊長詹德鵬及消防總隊目鄭樹榮，並由市民帶到2樓同事照顧傷者處，當時傷者頭部沒有傷口，亦沒有外出血情況，但他看見傷者耳、口及鼻有血，而他喊叫傷者亦得不到回應，由於傷者不斷無意識活動，他協助固定傷者頭部，以免傷者再受傷。

岑又供稱，他在3樓巡查時有嗅到少少刺鼻的氣味，但很輕微，並不影響工作，而照顧傷者期間，他曾聽到有人指傷者「跌咗落黎」，期間亦有防暴警出現，但對方視察後隨即離開。

死因研訊主任播放該停車場3樓的閉路電視片段，拍攝到岑巡遊3樓的情況，惟岑認出自己，但他供稱當時沒有發現可疑或特別之處。研訊今午續。

記者：王仁昌