【施政報告2020】兩地部門正擬訂可供內地使用香港註冊藥物名單　初步以港大深圳醫院試行

▲ （經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥於今年《施政報告》提及推動粵港澳大灣區（大灣區）發展，包括容許大灣區內地城市的指定港資醫療機構，使用已於香港註冊的藥物及常用醫療儀器，以港大深圳醫院作為試點；同時亦放寬內地人類遺傳資源過境香港作研究用途。

《施政報告》提及盡快經廣東省審批先行落實於港大深圳醫院，試行使用已於港註冊的藥物，及香港公立醫院伏用的醫療儀器安排，並會適時延伸政策至更多指定醫療機構、藥物及醫療儀器：並容許於香港已註冊的傳統外用中成藥品，可通過簡化流程於灣區註用及銷售。

據了解，現時港大深圳醫院已會按所需於港註冊藥物，向內地有關單位作個別申請，惟有見定居內地的港人趨多；加上早前因應疫情准予居粵本港長期病患者，到港大深圳醫院覆診的特別計劃，兩地用藥不同，獲反映可否使用本港藥物。

消息人士稱，現時兩地正商討有臨床使用需要的本港註冊藥物名單，以簡化有關程序，先由港大深圳醫院試行，及後於大灣區內地九市開業的指定醫機構使用；至於當中涉及甚麼類型及數量藥物，據了解雙方仍於商討當中，但相信此後同時可予本港或外地藥廠提供商機。

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記者：陳正怡