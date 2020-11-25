【施政報告2020】健全綜援申請人保單獲豁免計資產為期一年　消息稱期望明年第2季實施

▲ 施政報告建議，健全綜援申請者的保單價值可豁免計算資產，為期一年。（資料圖片）

本港失業率自去年底起逐步上升，特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，當中建議身體健全的綜援申請人的保險計劃現金價值獲豁免計算為資產，為期一年。政府消息人士表示，期望措施最快可在明年第二季前落實，一年後再作檢視。

消息人士指，綜援申請人或持有各類保險，部分為車保、意外保等出事才理賠的保險，現已不計入資產，但人壽、儲蓄、投資保險等現金回贈則計算入內。由於申請人難以立即放棄保單，與股票、基金等可立即變賣的工具不同，故建議放寬豁免計算一年，料因應現時的經濟情況，措施能夠幫到短暫失業人士，待市道反彈時離開綜援系統。消息說，在綜援系統完成電腦和人手調整後，期望措施最快可在明年第二季前落實，一年後再作檢視。

消息又指，現行綜援制度中，申請人自住樓宇首年都不計入資產，極端地假設一名「二世祖」無工作，只有正在居住的豪宅，理論他也可以申請綜援，但一年後就必須計算該豪宅價值入資產。

社會上有聲音希望綜援改為以個人為單位申請，據了解，政府認為社會仍然看重家庭照顧，自2018年取消「衰仔紙」後，若申請人能讓個案社工信納無人照顧他，是可以以個人申請綜援；至於夫婦等情況，消息認為議題核心只是社會對於領取綜援的資產收入限額劃線有爭議，可以討論，但非家庭還是個人申請的問題。

其他措施方面，僱員再培訓局的第二期「特別●愛增值」計劃在今年底完成，政府指再培訓局明年1月會推出第三期計劃，為期半年至2021年中，學員名額增加一倍至2萬人。

此外，施政報告建議由2021年8月開始，每年預留4.15億元經常開支，將「短期食物援助服務計劃」（即食物銀行）恆常化。消息指，社福措施一般以先導計劃形式推行，爾後再轉為恆常；而在今年1至9月，計劃需求較去年同期增加52%，領取餐次由180萬增至273萬次，若將計劃恆常化，料每年可惠及6萬至8萬人次。

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記者：徐紹軒