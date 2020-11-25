【2020聖誕節】港麗酒店聯乘Perrier-Jouët香檳推節慶下午茶　預訂外賣自取可享9折優惠+送小熊玩偶【附價錢詳情】

▲ 港麗酒店聯乘Perrier-Jouët香檳推節慶下午茶。（圖片由酒店提供）

香港港麗酒店樂聚廊由即日起至2021年1月3日期間與Perrier-Jouët法國巴黎之花香檳合作推出「Waltz of Festive Joys」節慶下午茶，除了提供堂食，還推出外賣下午茶，大家在任何地方都可歡度聖誕節。

▲ 聖誕樹造型曲奇、傳統青瓜忌廉芝士三文治、松露香菇酥盒等等茶點。（圖片由酒店提供）

「Waltz of Festive Joys」包括可愛的聖誕老人及聖誕樹造型曲奇、一系列冬日特色甜點、鹹點、三文治及傳統英式鬆餅併果醬。

下午茶均包括茗茶、咖啡或聖誕特飲乙杯，當中的聖誕熱紅酒Mulled Wine，丹寧、丁香、八角及柑橘的香氣撲鼻，賓客亦可揀選無酒精的聖誕熱朱古力熱飲。賓客亦可另加港幣120元（另收加一服務費）法國Perrier-Jouët 香檳乙杯，隨每杯香檳贈送限量聖誕小熊玩偶乙隻（送完即止）。

其中傳統的英式聖誕甜餡餅，酸香乾果及辛料內餡，加上雲哩拿忌廉，味道恰到好處。而法式栗子蛋糕則以秋冬時令栗子製作的栗子蓉入饌，香濃可口，置頂的小鈴鐺更增添聖誕氣氛。

堂食下午茶比外賣下午茶特設英式聖誕布甸伴蛋酒，濃郁蛋酒微甘包裹香甜布甸，令人一試難忘！

聖誕外攜下午茶

▲ 幽綠盒子特意加上薑餅屋的設計巧思，賓客可重用盒子加上飾燈以作聖誕亮麗裝飾。（圖片由酒店提供）

幽綠盒子特意加上薑餅屋的設計巧思，賓客可重用盒子加上飾燈作聖誕亮麗裝飾。預訂外攜自取下午茶更可享9折優惠，雙人份定價502元，另贈送限量聖誕小熊玩偶乙隻（送完即止）及TeaWG 香茗茶包兩份。

賓客現可於ConradDining.HungryTuesday.com預訂，並於11月28日起每日下午3至5時到酒店多功能宴會廳專門領取。

「Waltz of Festive Joys」香檳冬日下午茶

推廣期：即日起至2021年1月3日 (酒店堂食)；11月28日起至2021年1月3日網上訂購及領取 (外攜自取下午茶)

價錢：單人份定價港幣338元，雙人份定價港幣558元（另收加一服務費）；雙人份定價502元（外攜自取下午茶）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

預訂：2822 8891／ConradDining.HungryTuesday.com

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責任編緝：王芷瑩