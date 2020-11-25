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【不離不棄】19歲少年遭鏟車壓爛下半身　與女友死別6次奇蹟生還訂婚

健康 16:09 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

美國一名19歲少年因嚴重工業意外致下半身截肢，獲女友不離不棄。

絕處逢生，美國一名19歲少年在嚴重工業意外中，痛失右手及腰部以下位置。治療過程慢長，醫生亦覺得他命不久矣，令他與女友訣別了6次。然而，最終他憑著堅強意志活下來，更和女友訂下終身。

據《每日郵報》報道，美國少年Loren Schauers去年在高速公路地盤上駕駛鏟車。期間有數輛違規車輛闖入，他為了閃避對方車輛而將鏟車駛至橋墩邊緣，此時地面突然塌陷，令他連人帶車從空中摔落，墜落後被鏟車重壓身上。

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他憶述，事發時親眼目睹自己的右手臂及下半身，都被壓至粉碎。入院時情況相當危急，需要進行下半身截肢手術。醫生並不樂觀，甚至跟他說可先跟家人道別。

由接受手術前一天，到手術結束，再到住院首個月期間，Schauers前後跟女友道別了6次。後來他轉院接受治療，並以驚人速度復原。醫生原本預計他需要入院一年半，最終他用了約4個月時間就出院。

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經歷變故後，Schauers與女友感情更加堅定，更在今年訂婚。目前他處於失業狀態，但他並不放棄自己，不僅與女友在網上大方分享自己的經歷，鼓勵更多人外，未來更希望成為遊戲影音串流平台Twitch的網絡紅人，並想養育孩子，與老婆環遊世界。

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責任編輯︰羅嘉欣

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