【施政報告2020】政府暫無計劃推出較大規模社區檢測　林鄭月娥質疑封城4周香港難以生存

▲ 特首林鄭月娥今早發表任內第4份施政報告。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥今早（25日）發表任內第4份施政報告，提到本港或會再次推行大規模的社區檢測，務求達至「清零」目標，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。她在下午記者會補充指，由於疫情變化不定，不能排除將來或需進行較大規模的社區檢測，但目前未有相關計劃。

她又留意到有人提出實施封城以配合強制全民檢測，惟參考上次普及社區檢測經驗，預料需4至8個星期才可為全部港人檢測，惟在封城4星期期間，市民無法出門，關口亦要完全關閉，質疑香港將難以生存，市民亦難以容忍，政府亦沒有相關系統支持市民生活，認為提出封城建議的人士應回答相關問題。

林鄭月娥又指，要遏制疫情要全社會的努力，但專家都說難以外防政策做百分百有效，在疫苗未有出現前，最有效是社交距離措施，惟市民卻未能完全配合，故一次全民檢測亦不能保證「清零」。

林鄭月娥又指，《施政報告》以「重新出發」為題，指各行各業可以因應疫情重新出發，不是針對不讓市民移民，香港有出入境自由，是尊重自由，香港優勢自己去把握，然後在香港發展，不要以自己的政治立場看事件，以政治立場先行，對於修補撕裂是沒有好處，市民要放下成見，以理性溝通。

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記者：陳子謙