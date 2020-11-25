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【施政報告2020】林鄭指通識科爭議十年未止　學生違法被捕令她擔心校內教育

社會 15:52 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

施政報告建議改革通識科，教育局稍後會公布詳情。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會回應提問。對於高中通識科爭議從未停止，林鄭認為要處理教育質素，以及多年來制度上、系統上所出現的問題，重建通識科。

她稱通識科十年推出以來，一直爭議不斷，近日見到社會紛爭，中小學生因違法違規而被捕，令人擔心在教育、學校與課堂內，學生正接受甚麼教育。她強調並非把所有問題歸咎於通識科，令社會出現很大爭議，因此必須對通識科改革。

林鄭稱未來要改革科目被異化問題，讓科目重新成為學生建立穩固的知識基礎、聯繫不同學科知識、培養明辨慎思能力、以理性分析當代領域的課題，學習有關國家發展。

施政報告建議，機場「航天走廊」倡建無人駕駛系統，接駁東涌市中心及大橋口岸。詳情即睇：【下一頁】

港府已租用酒店作檢疫涉逾千客房，有需要時可尋求內地生產疫苗。詳情即睇：【下一頁】

施政報告建議，健全綜援申請人保單獲豁免計資產為期一年，期望明年第2季實施。詳情即睇：【下一頁】

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記者：吳卓峰

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