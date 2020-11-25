【施政報告2020】張建宗：施政報告表現特首帶領香港重回正軌的決心 陳茂波：政府要謹慎使用開支

▲ 政務司司長張建宗稱，新一份《施政報告》所提出的200多項新措施全面、務實、進取及與時並進。（陳永康攝）

特首林鄭月娥今發表任內第4份施政報告。政務司司長張建宗稱，新一份《施政報告》所提出的200多項新措施全面、務實、進取及與時並進，亦具突破性和開創性，表現出行政長官和特區政府，帶領香港重回正軌的決心。

張建宗指，特區政府將努力嚴控疫情及重整社會秩序。經歷社會動亂及疫情打擊，新一份《施政報告》務求於政治體制上正本清源，他感謝中央提供支持。

他指出，香港銳意發展成國際創新中心，報告以大灣區發展為主軸，釐定明確策略發展方向，香港要把握國家進入新發展階段的機遇，充份發揮一國兩制優勢，成為國內大循環「參與者」，以及國際循環「促成者」。 張建宗又指，特區政府未來會加倍努力及不遺餘力嚴控疫情、重振經濟以及重整社會秩序，作為有活力及開放大都會，深信香港會再創輝煌、向前邁進。

財政司司長陳茂波在林鄭發表施政報告後表示，控制好本港新型疫情，各項工作才能順利展開，防疫抗疫是政府要處理的「頭等大事」，政府會審慎使用開支，堅守「應使得使」原則，但面對反復疫情，會同時確保抗疫工作配備足夠資源。

他又指，政府會採取適當逆周期措施紓解民困，但同時保留財政實力，應付不時之需，包括保障金融穩定。另外，他稱，政府現時沒有任何計劃調整住宅樓市的印花稅、以至其他需求管理措施，因為住宅及非住宅是截然不同的市場。

行政會議召集人陳智思說，全體行會非官守議員均非常認同及支持《施政報告》，指香港要重新出發，要先重新確認「一國兩制」的優勢，在國家憲法及基本法下發揮香港優勢，並更深刻認識「一國兩制」，他亦歡迎中央政府大力支持香港。

記者：尹櫻霖