【施政報告2020】年底前交宣誓聲明條例　不排除由特首監誓

▲ 行政長官公布最新一份施政報告。（曾耀輝攝）

新一份《施政報告》開首即花大篇幅提及港區國安法，以及落實基本法104條，有關公職人員宣誓的本地立法。特首林鄭月娥表明，會在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排，並處理宣誓就職後有違反誓言的法律後果和法定程序。

消息指，法例會研究完善立法會議員等公職人員的監誓安排，不排除由特首，以及由特首指定人選進行監誓。消息人士表示，不認為這是行政干預立法機關，指行政長官是特區首長，有權就宣誓事宜作出合適安排，又表明會參考外國經驗及罰則。

當局亦會研究如被裁定宣誓無效，會否有另一次機會宣誓等，以及若宣誓時不慎失誤的酌情處理情況。至於立法會條例，則主要會修訂若議員違誓，需要負上的法律責任。

林鄭月娥表示，全國人大常委會已經對基本法第104條，以及有關立法會議員資格問題作出解釋；《基本法》第99條亦訂明公務員必須盡忠職守，對香港特區政府負責，今年7月起入職的公務員須簽署聲明確認擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，其他現職公務員的安排，公務員事務局局長稍後會公布具體落實方法。

對於政府早前宣佈押後今年9月舉行的立法會換屆選舉。消息指，會爭取今個立法會期內完善選舉安排，包括電子派票、研究設立關愛隊，讓有需要人士優先投票，預期5、6月前提交上立法會，希望在2021年立法會選舉前完成。



至於境外投票方面，政制局亦正積極研究各方案，包括若在灣區內設票站，所涉及的法規問題。林鄭提到，社會上有不同聲音，要求修改和優化現有的選舉安排，政制及內地事務局也檢視了現行規管選舉安排的相關法例，稍後會提出修訂相關條例的草案，完善選舉制度及安排。

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記者：李淇