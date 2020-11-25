【施政報告2020】3重建計劃料提供7900伙單位　大坑西邨料不用作公屋

▲ 大坑西邨將不用作公屋用途。（資料圖片）

施政報告提出多項重建措施，包括「重建石籬中轉屋」、「重建房委會工廠大廈」和「重建大坑西邨」，合共可提供7,900個單位。另外，消息人士指，大坑西邨料不會改作公屋。

重建大坑西邨

政府公布指，平民屋宇有限公司已與市建局達成合作推展大坑西邨重建計劃的意向，以充分善用有關地段的發展潛力及早日改善屋邨設施。根據雙方的初步估算，重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，較現時的1,600個單位增加約一倍。

據消息人士指，政府並無要求雙方在指定日期內提交重建計劃書，但有關建議必需滿足2個條件。包括要負責妥善安置現有的約1,300戶住客，和增加房屋供應。

被問及有否可能直接將大坑西邨轉為公屋？消息人士就指，政府認為如原居民能直接轉為公屋戶，對正在輪候公屋的市民不公平，所以不作考慮。

重建石籬中轉屋

房委會已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保留維修大廈並不符合成本效益。房委會轄下策劃小組委員會已決定於2022年年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建。如獲放寬有關規劃限制，預計可提供約1,600個單位。

據消息人士指，政府每隔數年就會檢示石籬中轉屋的情況，最新檢視結果認為，如要為石籬中轉屋「續命」10年，則要花費逾10億元，並不符合成本效益。所以政府決定要在2022年內，清空現時尚住於中轉屋的約500名住戶。

消息人士又指，如有關住戶已輪候公屋多年，即將獲派公屋，則會考慮優先為他們編配公屋；反之，則會安置他們入住屯門寶田中轉房屋。

重建房委會工廠大廈

現時房委會旗下有6個工廠大廈，包括，

開泰工廠大廈 (屯門)

穗輝工廠大廈 (沙田)

晉昇工廠大廈 (葵涌 / 青衣)

葵安工廠大廈 (葵涌 / 青衣)

業安工廠大廈 (觀塘)

宏昌工廠大廈 (深水埗)

施政報告提出，房委會的初步研究結果顯示，其中三幅用地可用作發展公營房屋。房委會預計於2021年第一季完成所需研究，隨後會根據《城市規劃條例》進行改劃土地程序，估計可於2031年提供合共超過3,000個公營房屋單位。

消息人士指出，現時重建那3幢大廈未有最終定案，要考慮交通配套和通風等因素才能選定。消息人士又指，以上工廠大廈的租用率平均有約90%，如要用以重建，需再研究安置方案，不排除會以津貼補償。

被問及會否用改建的方式，加快推出房屋？消息人士表示，大廈設計並非作住宅用途，如用改建的方法不合乎成本效益，又指有關樓宇樓齡已高。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰