【叱咤樂壇】張國榮入圍「我最喜愛」八強　姜濤+柳應廷+陳卓賢續爭樂迷投票

▲ 張國榮有份角逐商台「我最喜愛男歌手」。

商台《叱咤樂壇頒獎典禮》將於2021年1月1日會展舉辦，歌手和音樂人再度聚首一堂，分享2020年的樂壇成績表，現時「叱咤樂壇我最喜愛男歌手、女歌手、組合」已進行投票，商台今日公布八強名單。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票於11月23日中午12時展開，樂迷透過usca.my903.com，登入「叱咤投票站」以一人一票為依據，投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

投票截至11月25日中午12時，最新八強走勢如下:

男歌手︰林家謙、姜濤、柳應廷、張國榮、許廷鏗、陳卓賢、陳奕迅、鄭中基



女歌手︰AGA、Gin Lee、Serrini、方皓玟、林二汶、陳凱詠、衛蘭、謝安琪



組合 ︰Dear Jane、Dusty Bottle、ERROR、ILUB 艾粒、Kolor、MIRROR、RubberBand、小塵埃

離世17年的張國榮，因今年唱片公司重編其經典歌《春夏秋冬》再次派台，以播放率計算，張國榮亦屬角逐歌手名單之一，亦得到不少歌迷投票支持，跟「後輩」MIRROR成員姜濤、柳應廷等同爭獎。