【施政報告2020】港府計劃於新界偏遠鄉公所設置視像會診設施　為當區長者遠程診症

▲ （經濟日報資料圖片）

本港受新冠肺炎疫情影響，公立醫院需以視像會議模式診症，今年《施政報告》提及於可行情況下，將繼續調整醫管局有關服務模式，並通過於鄉公所設置相關設施，及採用電子支付方式，為居偏遠地區長者提供遠程醫療服務。

消息人士表示，因應疫情影響，使用視像會議模式診症增多，擬於新界地區偏遠屋村的鄉公所設置相關設施，同時配合電子支付系統，為當居長者提供遠程醫療服務；惟暫時未知所屬病人種類，部分病人仍需親身覆診見醫生，而前提是該鄉公所有wifi及4G配套，現時未有時間表。

《施政報告》亦指，港府會參考應對新冠肺炎經驗，檢視兩個「十年醫院發展計劃」的醫院設計，於個別醫院增設可轉用作二線隔離病房的普通病房，予疫情期間使用。消息稱，港府仍就有關計劃檢視當中，並會與新建傳染病醫院一併檢視。

另外，報告提到通過合適平台及利用資訊科技，開發專為追蹤接觸者而設的內部資訊系統，以連接各有關部門、機構及現有資訊系統，通過中央電子方式收集追蹤接觸者所需的資料。消息人士稱，有關系統屬內部使用平台，將連接入境處、警方超級電腦、房屋署及社會福利署等部門掌握的資料，以及配合地政總署的地理資訊系統。

消息解釋，現時衞生防護中心追蹤確診者資料時，需要以紙本作記錄，需時較長才可整合患者資料，而有關內部平台只需衞生防護中心輸入有關確診個案，向所需部門查詢就可以直接得出相關資料，令追蹤時間可以縮短；有關平台已完成首階段工作，料可於下月交付衞生防護中心使用。

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記者：陳正怡