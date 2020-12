【內附用家分享】得獎花灑新設計 慳水兼享暢快沐浴體驗

平日經歷完一整天的忙碌,最開心的自然是回到家中享受沐浴時刻,放鬆身心,但根據水務署資料顯示,原來本港每日人均住宅用水量高達130公升,而當中4成是作沐浴用途。想繼續享受沐浴的樂趣,但又想為環保出一分力?節水花灑幫到你!想知如何選購節水花灑?立即看看何謂好的節水花灑。

淡水是人類珍貴的資源,而因應沐浴佔港人住宅每日用水量近一半,水務署於去年12月推出「齊來慳水十公升2.0」運動,並設立全港首個以沐浴花灑頭為設計對象的環保創作比賽——「創新節水花灑頭設計大賽」。賽事分為「中學及大專生組」和「專業及企業組」,其中「專業及企業組」的金獎由American Standard Genie手持花灑奪得,到底它有何獨特之處?

▲ LIXIL Water Technology香港及澳門區域經理何家威(左)代表領獎。

半透明花灑面 易於清潔

雖然花灑頭每日有水流動,但面對香港炎熱潮濕的環境,花灑的出水孔仍然易積水垢甚至出現黴菌。而Genie手持花灑在節水之餘亦考慮到用家的健康,故其花灑面採用半透明設計,助用家更易觀察到花灑頭的黴菌、污垢及礦物沉積物。

清潔時,用家只需用任何圓頭鑰匙或附送的工具便可以把背面打開及進行清洗,令花灑的出水時刻保持潔淨。此外,其半透明花灑面亦可讓小朋友看到水在花灑內流動情況,加上有淺綠、花瓣粉及鋼灰3種顏色可供選擇,令洗澡從此不再沉悶,甚至成為另類的親子時光。

▲ Genie手持花灑採用半透明花灑面設計,而且有淺綠、花瓣粉及鋼灰3種顏色可供選擇。

水壓穩定 出水力道適中

提到節水,可能坊間部分節水花灑會透過降低水流量而達致節水成效,但變相影響沐浴體驗,而Genie手持花灑的花灑面含有120個微噴孔,確保在低壓情況下也能保證水壓穩定,花灑每分鐘出水量為8.4公升,出水力道適中不會令肌膚感到刺痛,讓使用者獲得更暢快的沐浴體驗。

▲ Genie手持花灑的花灑面含有120個微噴孔,確保在低壓情況下也能保證水壓穩定。

設計環保 有效節省用水

原來,Genie手持花灑在設計時已加入環保節水的元素,它不只採用高級的聚碳酸酯製造,堅固耐用,更比傳統手持式花灑節省4成用水量,加上其配件較傳統花灑少,除可減少用水、節省水費之外,更有效減少能源消耗和環境污染,一舉多得。

國際獎項肯定 實至名歸

據了解,American Standard Genie手持花灑除在「創新節水花灑頭設計大賽」的逾150份參賽作品脫穎而出,過往亦曾獲得多個國際設計比賽,包括2018年Genie手持花灑榮獲5個獎項,包括Red Dot Design Award、iF Design、Good Design Best 100、Á&D China Awards,以及DFA Design for Asia Awards等,所以這次獲獎可說是實至名歸。

[真實用家意見]特別適合小朋友學習沖涼 環保又慳水費

媽媽Blogger-LULU Little Kitchen 新手媽媽:

「細佬2歲大,想開始訓練佢係大人陪同下,可以多d 參與沖涼過程!但每次叫佢拎起花灑時,佢都no no no no!!! 直至最近換左American Standard Genie手持花灑,佢就完全投入洗白白~最緊要夠輕身,所以細佬可以好輕鬆拎到,自己都可以沖涼,唔洗我幫手。佢仲比傳統手持式花灑慳水,節省四成用水量。花灑長期使用,有機會積聚的污垢,處理不當更會引致霉菌增生。幸好產品清洗容易,只需輕輕打開花灑背後的蓋板,就可以進行清潔,能夠保持花灑頭乾淨,水質自然更衛生。」

媽媽Blogger-傑。斯與晴:

「自從屋企換咗Genie花灑頭之後,對學習緊自己沖涼嘅小JM來講係一件樂事,沖涼都變得開心又好玩。呢款花灑頭,性價比好高,好岩一家大細用,特別係小朋友。花灑出水面嘅設計包含咗120個微噴孔,有助穩定水壓,夠水力又唔怕會刺激皮膚。半透明花灑面睇到哂d水流動,小JM話好得意丫!」

了解過American Standard Genie手持花灑的特色,相信大家應該已掌握選購節水花灑時的注意事項。想立即體驗節水與舒適的沐浴體驗?American Standard Genie手持花灑只售港幣$165,快快為自己和家人選購啦!

(特約)