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【審計報告】強制驗樓進度慢料需花20年完成　逾半個案通知3年後仍不遵從修葺

社會 16:02 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

審計報告建議屋宇署應加強執法力度。(資料圖片)

舊樓樓宇失修問題嚴重，屋宇署於2012年實施強制驗樓計劃。審計署今日（25日）發表最新一份審計報告，批評屋宇署強制驗樓計劃進度緩慢，截至2019年12月計劃涵蓋18,066幢樓宇，但有約12,000幢未被揀選發出法定通知，按屋宇署今年訂下的每年揀選600幢樓宇目標，要完成通知該12,000幢需要約20年，還未包含2019年之後才新涵蓋的樓宇。

截至去年12月，本港約有18,066幢樓齡達30年以上的樓宇，當中約有12,000幢仍未被發出強制驗樓令。審計署發現，若根據屋宇署今年揀選600幢樓宇發出強制驗樓令的進度計算，要完成12,000幢樓宇需時約20年，更未包括2019年後才涵蓋在強制驗樓計劃的樓宇。

審計署亦指出，屋宇署未有適時發出警告信，予未有遵從強制驗樓令的個案。根據指引，法定通知內各階段期限屆滿一個月後，屋宇署需向不遵從的業主發警告信，但截至今年4月，有24,639份法定通知不獲遵從，有13,063份即過半的法定通知在完成限期屆滿後超過3年至6.5年仍不獲遵從，但當中28%並無發警告信。

檢控方面，2019年有1,071個不遵從法定通知的個案轉介至檢控組跟進，但審計署發現，有65%是在限期屆滿後4年才作轉介，審計署建議屋宇署加強行動，長時間不遵驗樓令的個案，立即轉介並進行檢控，並按個別嚴重個案進行第二次檢控。

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記者：蘇文軒

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