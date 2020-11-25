【新冠肺炎】蕭正楠接受強制隔離檢疫　黃翠如雙眼哭至通紅隔空為丈夫打氣

▲ 眼見老公被強制隔離心痛眼紅，黃翠如隔空為蕭正楠打氣。

蕭正楠於本月18日拍飲食節目後，因該食肆有職員確診新冠肺炎，於是令蕭正楠被列為密切接觸者，需要安排接受強制隔離檢疫。

蕭正楠太太黃翠如眼見丈夫被帶走時不禁心痛眼紅紅，在這段分離的期間夫妻倆唯有靠社交網站隔空傳情，為對方打氣加油。

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▲ 蕭正楠昨晚現身報平安。（影片截圖）

初步檢測結果陰性

TVB人事部昨日（24日）發出通告，指蕭正楠於本月18日在一家餐廳為MyTV Super拍攝飲食節目，因餐廳中有職員確診新冠肺炎，蕭正楠被列為密切接觸者，需要被送往接受強制隔離檢疫14日。

昨晚（11月24日），蕭正楠在社交網站中報平安，透露其初步檢測結果為陰性，個人身體狀況亦非常良好。

蕭正楠接受媒體訪問時，指太太黃翠如見到他被檢疫人員接走時，雙眼哭至通紅，為此比起他被強制隔離更加感到心酸，又呼籲其他朋友可以接濟廚藝不佳的翠如。

▲ 黃翠如放舊照為老公打氣。（instagram圖片）

翠如以天使數字打氣

獨自在家的翠如於凌晨時份更新instagram，發放一張兩人手拖手裝作跑步姿勢的剪影，相信正是她和老公蕭正楠，翠如寫道：「冇事冇事」，又加上「#55555」這組密碼。

原來「55555」是「天使數字」，代表著有巨大變化的降臨，同時寓意經由這些變化後將會可以得到更美好的將來。相信翠如想要以這組密碼為老公送上祝福。

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▲ 翠如問數學題為蕭正楠解悶。（instagram圖片）

不少圈中人如周柏豪、楊秀惠、馬國明、連詩雅、陳自瑤、陸浩明等人均有留言為他們送上祝福。

為了免卻老公的擔心，同時又想為對方解悶，翠如還拍下她的宵夜照，是一碗有菜又有雞翼的米粉，更列出數學題：「雪櫃發現八隻雞翼。食咗三隻剩番幾隻？」

於今日下午茶時間，翠如又更新限時動態：「維他奶過咗期幾日，試吓睇吓仲飲唔飲得。」同時標記老公蕭正楠為對方更新現況。

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▲ 翠如今日下午最新更新。（instagram圖片）

205名TVB藝員接受檢測

在11月18日接觸過確診者的蕭正楠，於翌日19號與黃翠如有份出席TVB台慶。

當晚全台近200名藝人「無罩」通場走，當中只得陳豪及洪永城防疫意識較高，於不用拍照時戴回口罩。

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根據TVB人事部向員工發通告，被列為密切接觸者的蕭正楠被安排接受強制檢疫，為謹慎起見所有當日有出席台慶節目的205名TVB藝員，全部要接受檢測，結果全部呈陰性。

而為安全起見，公司已安排一廠二廠及化妝間進行消毒清潔。

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