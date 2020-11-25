【新冠肺炎】逾60宗初步陽性個案　患者涉港怡醫院護士屬不明源頭個案

▲ 本港新增逾60宗初步陽性個案。

本港疫情反彈，今日（25日）新增85宗確診個案，包括16宗源頭不明，累計5867宗病例，包括一宗疑似個案。逾60宗初步陽性個案，涉港怡醫院護士，在急症室工作，是男護士年紀27歲，有數名緊密接觸者需要檢疫，有關男護士屬於不明源頭個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，另有一名初步確診者在老人院工作，在土瓜灣道「兆景安老院」，屬於歌舞群組相關個案。他與老人家沒有接觸，不過與30多位同事以及20多位老人家已接受檢測呈陰性反應。至於第5803宗個案是北角蘇淅公學的學生，他的一名密切接觸者在北角顯理中學上課，會建議學校先停課接受檢測，直至有結果。張竹君指出醫護人員個案未見到有相關個案。

另外《施政報告》指本港將合共有逾4000個檢疫單位；同時政府已租用酒店作為檢疫酒店，提供多達1000間客房，以應付密切接觸者的檢疫需要。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋